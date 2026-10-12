Эстония ожидает, что нелегальные мигранты из Беларуси попытаются пересечь границу Евросоюза еще до наступления сильных морозов. Об этом предупреждают в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии, пишет ERR.

Почему в Эстонии усилится миграционное давление?

Департамент полиции и пограничной охраны считает, что миграционное давление на границы Эстонии усилится – ведь у белорусской границы, как и раньше, находится довольно много людей, и они ищут возможность пересечь границу.

Только за последние сутки в Таллинне задержали более 20 нелегальных мигрантов – этих иностранцев доставили в центр временного содержания для дальнейших процессуальных действий. В целом с конца июля полиция уже задержала более 300 нелегальных мигрантов, которые незаконно перебираются сначала из Беларуси в Латвию, а затем и в Эстонию.

Центр содержания под стражей заполнен почти до предела. По состоянию на утро 9 октября там находилось чуть более 240 человек. При этом мы постепенно передаем задержанных обратно в Латвию. На данный момент в Латвию передано 105 человек,

– сообщил заместитель генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар.

Между тем полиция ведет около 50 уголовных дел, связанных с незаконной переправкой мигрантов. Уже установлены 11 организаторов и перевозчиков, а некоторым из них уже назначены реальные сроки лишения свободы. В министерстве намерены существенно ужесточить наказание за незаконную переправку иностранцев через государственную границу.

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Там отметили, что если действующий закон позволяет наказывать контрабандистов максимум тремя годами лишения свободы, то новые поправки повысят этот предел до 5 лет.