Естонія очікує, що нелегальні мігранти з Білорусі спробують перетнути кордон Євросоюзу ще до того, як настануть сильні морози. Про це попереджають у Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії, пише ERR.

Чому в Естонії посилиться міграційний тиск?

Департамент поліції та прикордонної охорони оцінює, що міграційний тиск на кордони Естонії посилиться – адже біля білоруського кордону, як і раніше, перебуває досить багато людей, і вони шукають можливість перетнути кордон.

Лише за минулу добу в Таллінні затримали понад 20 нелегальних мігрантів – цих іноземців доставили до центру тимчасового утримання для подальших процесуальних дій. А загалом з кінця липня поліція вже затримала понад 300 нелегальних мігрантів, що незаконно перебираються спершу з Білорусі до Латвії, а тоді й до Естонії.

Центр утримання під вартою заповнений майже до межі. Станом на ранок 9 жовтня там перебувало трохи понад 240 осіб. При цьому ми поступово передаємо затриманих назад до Латвії. Наразі Латвії передано 105 осіб,

– повідомив заступник генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар.

Тим часом поліція веде приблизно 50 кримінальних проваджень, що пов'язані з незаконним переправленням мігрантів. Вже встановлено 11 організаторів та перевізників, а деякі з них вже отримали реальні терміни ув'язнення. У міністерстві мають намір суттєво посилити покарання за незаконне переправлення іноземців через держкордон.

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Там зазначили, що якщо чинний закон дозволяє карати контрабандистів позбавленням волі на строк до трьох років, то нові поправки підвищать цю межу до 5 років.