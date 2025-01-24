Було дуже дорого, а стало немислимо: Непал підіймає ціни на сходження на Еверест

Влада Непалу оголосила про зростання вартості дозволу на сходження на найвищу вершину світу – Еверест. Це стане першим підвищенням цін за майже десятиліття.

З вересня 2025 року вартість дозволу на сходження зросте більш ніж на 35%. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN та заяву генерального директора Департаменту туризму Непалу Нараяна Прасад Регмі.

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Непал різко підняв плату за сходження на Еверест

Вартість сходження для альпіністів на Еверест зросла з 11 000 до 15 000 доларів. Ця нова плата діятиме протягом весняного сезону – з квітня по травень – за стандартним маршрутом через Південну колону.

Ціни в менш популярні сезони також зростуть: з вересня по листопад дозвіл обійдеться в 7 500 доларів, а в зимові місяці з грудня до лютого – 3 750 доларів.

Ми очікували на це підвищення. Це крок, який можна зрозуміти,

– зазначив Лукас Фуртенбах, голова австрійської компанії Furtenbach Adventures.

У своїй заяві він висловив оптимізм, що виділення додаткових коштів буде спрямовано на захист навколишнього середовища та посилення заходів безпеки на Евересті.

Водночас організатори експедиції запевняють, що підвищення цін на дозволи на сходження не відлякає альпіністів від спроб підкорити Еверест. Щороку на культову вершину видається близько 300 дозволів, що свідчить про постійний інтерес до цього складного сходження.

До слова, альпіністи, які повертаються з Евересту, повідомляють про помітну зміну умов на горі, вказуючи на зменшення снігового покриву і збільшення сухої, скелястої місцевості. Експерти припускають, що ці зміни можна пояснити глобальним потеплінням та іншими екологічними факторами.