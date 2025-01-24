С сентября 2025 года стоимость разрешения на восхождение вырастет более чем на 35%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN и заявление генерального директора Департамента туризма Непала Нараяна Прасад Регми.

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Непал резко поднял плату за восхождение на Эверест

Стоимость восхождения для альпинистов на Эверест выросла с 11 000 до 15 000 долларов. Эта новая плата будет действовать в течение весеннего сезона – с апреля по май – по стандартному маршруту через Южную колонну.

Цены в менее популярные сезоны также вырастут: с сентября по ноябрь разрешение обойдется в 7 500 долларов, а в зимние месяцы с декабря по февраль – 3 750 долларов.

Мы ожидали этого повышения. Это шаг, который можно понять,

– отметил Лукас Фуртенбах, глава австрийской компании Furtenbach Adventures.

В своем заявлении он выразил оптимизм, что выделение дополнительных средств будет направлено на защиту окружающей среды и усиление мер безопасности на Эвересте.

В то же время организаторы экспедиции уверяют, что повышение цен на разрешения на восхождение не отпугнет альпинистов от попыток покорить Эверест. Ежегодно на культовую вершину выдается около 300 разрешений, что свидетельствует о постоянном интересе к этому сложному восхождению.

К слову, альпинисты, которые возвращаются с Эвереста, сообщают о заметном изменении условий на горе, указывая на уменьшение снежного покрова и увеличение сухой, скалистой местности. Эксперты предполагают, что эти изменения можно объяснить глобальным потеплением и другими экологическими факторами.