Опариші, удав, пиріжки: які найдивніші речі вилучали в аеропортах

Назвали найдивніші речі, які вилучали у британців під час проходження контролю в аеропортах. Одразу видно, що ці пасажири не читали вимоги та правила.

Список оприлюднила компанія Bounce, яка спеціалізується на тимчасовому зберіганні багажу. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Які найдивніші речі вилучали в аеропортах

Раніше ми розповідали, що найчастіше туристи гублять в аеропорту білизну. А тепер стало відомо, які дивні предмети вилучали працівники служб безпеки.

В аеропорту Лідс Бредфорд виявили валізу, яка була набита пиріжками зі свининою;

У Станстед співробітники служби безпеки виявили банку з цукерками, в якій плавала пара живих золотих рибок;

В Іст-Мідлендс пасажир поклав в ручну поклажу бензопилу;

У Хітроу вилучили снігову кулю, бо рідина в ній перевищував ліміт для ручної поклажі;

У Лондоні через контроль безпеки хотіли пронести 680-грамову банку маринованих корнішонів в оцті.

Також у статті розповіли про речі, які вилучили у туристів співробітники американської служби безпеки. Наприклад, серед них були: удав, опариші та старовинні гарматні ядра.

Для того, що з'ясувати цю інформацію, Bounce проаналізувала туристичні новини, аеропортові форуми та гілки Reddit.

Засновник компанії Коді Кенді порадиа мандрівникам завжди перевірити вимоги аеропортів, щоб не виникало подібних інцидентів.