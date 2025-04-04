Список забутих речей містить в собі найдивніші й найнеочікуваніші речі. Повірте, ви будете вражені від лідера, розповідає 24 Канал з посиланням на Travel and Leisure.

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Яку річ туристи найчастіше гублять в аеропорту

Дивно, але одним з найпоширеніших предметів, які мандрівники гублять в аеропортах, є білизна.

Згідно з дослідженням, взуття виявилося другою річчю, яку найчастіше забувають. Далі йдуть планшети, електронні читалки, футболки та книги. Завершують першу десятку речей блузки, джинси, навушники, сукні та мобільні телефони.



Білизну найчастіше забувають в аеропорту / Фото Unsplash

У списку є не лише повсякденні речі, а й досить рідкісні предмети, серед яких вишукані ювелірні прикраси та брендові товари високого класу. Так, туристи забували в аеропорту:

каблучку на 14 каратів золота та діамантів вартістю 37 050 доларів;

сумку Birkin 25 Bag Rose Azalee Swift – 23 500 доларів;

пара взуття Louis Vuitton Nike Air Force 1 Mids вартістю 12 000 доларів;

сукня Givenchy – 9 990 доларів.

Крім того, серед цікавих речей, які забували мандрівники, були 2 живі змії, 2 сумки Hermes Birkin, 49-клавішний синтезатор Keytar та 13,3-дюймова жіноча жердина для стрибків.

А ви знаєте: чому в аеропорту можуть змусити зняти взуття.