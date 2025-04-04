Список забытых вещей содержит в себе самые странные и неожиданные вещи. Поверьте, вы будете поражены от лидера, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Travel and Leisure.

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Какую вещь туристы чаще всего теряют в аэропорту

Удивительно, но одним из самых распространенных предметов, которые путешественники теряют в аэропортах, является белье.

Согласно исследованию, обувь оказалось второй вещью, которую чаще всего забывают. Далее следуют планшеты, электронные читалки, футболки и книги. Завершают первую десятку вещей блузки, джинсы, наушники, платья и мобильные телефоны.



Белье чаще всего забывают в аэропорту / Фото Unsplash

В списке есть не только повседневные вещи, но и достаточно редкие предметы, среди которых изысканные ювелирные украшения и брендовые товары высокого класса. Так, туристы забывали в аэропорту:

кольцо на 14 карат золота и бриллиантов стоимостью 37 050 долларов;

сумку Birkin 25 Bag Rose Azalee Swift – 23 500 долларов;

пару обуви Louis Vuitton Nike Air Force 1 Mids стоимостью 12 000 долларов;

платье Givenchy – 9 990 долларов.

Кроме того, среди интересных вещей, которые забывали путешественники, были 2 живые змеи, 2 сумки Hermes Birkin, 49-клавишный синтезатор Keytar и 13,3-дюймовая женский шест для прыжков.

А вы знаете: почему в аэропорту могут заставить снять обувь.