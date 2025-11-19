В цій країні не можна носити підбори: за це випишуть солідний штраф

Під час планування будь-якої поїздки за кордон точно варто приділити увагу місцевим правилам – адже навіть у популярних туристичних країнах знайдеться кілька заборон, про які більшість людей навіть не здогадуються.

Плануючи відпочинок у одній популярній європейській країні, варто врахувати, що один тип взуття там під забороною, якщо ви хочете відвідати важливі культурні пам'ятки. І мовиться про Грецію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яке взуття під забороною у Греції?

Якщо ви їдете до Афін з мрією відвідати стародавні Акрополь чи Епідавр, тоді свої улюблені туфлі на шпильках краще залишити вдома. Це не просто модна помилка – у цих місцях носити таке взуття справді заборонено.

Звісно, туфлі допоможуть доповнити образ для неймовірного фото у соцмережах – та вони точно не варті великого штрафу, який вдарить по вашому бюджету на відпустку. Адже ходіння на підборах по старовинних містах Греції заборонене, і штраф за порушення цієї заборони може досягати 900 євро.

Цей незвичний на перший погляд закон має досить просте пояснення – таким чином Греція намагається зберегти свої історичні пам'ятки. З цією метою закон запровадили ще 2009 року. Одна маленька подряпина на камені чи іншому матеріалі через шпильку туфель може здаватися неважливою, та коли тисячі туристів відвідують пам'ятки щороку, ці незначні пошкодження можуть накопичуватися, пише TTW.

Мандрівники можуть легко уникнути штрафів, попередньо трохи дослідивши юридичні особливості місця призначення. Я завжди рекомендую перевіряти офіційну туристичну інформацію та швидко пошукати в Google будь-які незвичайні правила, які можуть вплинути на ваш візит, – поділився експерт Дон Морвуд.

Регулюється не лише взуття: з того ж таки 2009 року туристам заборонено відвідувати історичні місця у стані алкогольного сп'яніння, а також заборонено проносити з собою напої та їжу.

Ще одне правило, про яке не можна забувати: забирати будь-що як сувенір заборонено – навіть через невеликий камінець чи мушлю з пляжу можуть виникнути серйозні проблеми.

Які ще новини з Греції варто знати?