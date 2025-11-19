В этой стране нельзя носить каблуки: за это выпишут солидный штраф

При планировании любой поездки за границу точно стоит уделить внимание местным правилам – ведь даже в популярных туристических странах найдется несколько запретов, о которых большинство людей даже не догадываются.

Планируя отдых в одной популярной европейской стране, стоит учесть, что один тип обуви там под запретом, если вы хотите посетить важные культурные достопримечательности. И говорится о Греции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какая обувь под запретом в Греции?

Если вы едете в Афины с мечтой посетить древние Акрополь или Эпидавр, тогда свои любимые туфли на шпильках лучше оставить дома. Это не просто модная ошибка – в этих местах носить такую обувь действительно запрещено.

Конечно, туфли помогут дополнить образ для невероятного фото в соцсетях – и они точно не стоят большого штрафа, который ударит по вашему бюджету на отпуск. Ведь хождение на каблуках по старинным городам Греции запрещено, и штраф за нарушение этого запрета может достигать 900 евро.

Этот необычный на первый взгляд закон имеет достаточно простое объяснение – таким образом Греция пытается сохранить свои исторические памятники. С этой целью закон ввели еще в 2009 году. Одна маленькая царапина на камне или другом материале из-за шпильки туфель может казаться неважной, и когда тысячи туристов посещают памятники ежегодно, эти незначительные повреждения могут накапливаться, пишет TTW.

Путешественники могут легко избежать штрафов, предварительно немного изучив юридические особенности места назначения. Я всегда рекомендую проверять официальную туристическую информацию и быстро искать в Google любые необычные правила, которые могут повлиять на ваш визит, – поделился эксперт Дон Морвуд.

Регулируется не только обувь: с того же 2009 года туристам запрещено посещать исторические места в состоянии алкогольного опьянения, а также запрещено проносить с собой напитки и еду.

Еще одно правило, о котором нельзя забывать: забирать что-либо в качестве сувенира запрещено – даже из-за небольшого камешка или ракушки с пляжа могут возникнуть серьезные проблемы.

