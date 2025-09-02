Українцям особливо вигідно: між Німеччиною та Польщею запустять нові поїзди до кордону
- Deutsche Bahn та PKP Intercity збільшать кількість прямих залізничних рейсів між Німеччиною та Польщею з 11 до 17 на день, що становить 54% зростання транскордонного сполучення.
- Новий маршрут Лейпциг – Вроцлав – Краків – Перемишль включатиме прямі денні потяги двічі на день, а також нічний поїзд Eurocity з Берліна до Перемишля через Вроцлав та Краків.
Між Німеччиною та Польщею курсуватимуть додаткові поїзди далекого сполучення. Рейси запустять напередодні різдвяно-новорічних свят – з 14 грудня 2025 року.
Зокрема, нові потяги курсуватимуть з Берліна до міст Перемишль і Холм, що поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Railmarket.
Що відомо про нові рейси Deutsche Bahn до Польщі?
Німецький оператор Deutsche Bahn та польський перевізник PKP Intercity оголосили про збільшення кількості прямих залізничних рейсів з 11 до 17 на день.
Цей крок означає 54% зростання транскордонного сполучення, спрямований на покращення можливостей для пасажирів подорожувати між двома країнами.
Ця зміна є частиною ширших зусиль обох операторів, спрямованих на реагування на зростаючий попит пасажирів та покращення сполучення між ключовими містами обох країн,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, новий прямий денний потяг курсуватиме двічі на день за маршрутом Лейпциг – Вроцлав – Краків – Перемишль в обох напрямках. Це стане першим прямим залізничним сполученням між Лейпцигом та півднем Польщі, включаючи доступ до польсько-українського кордону.
Крім того, мандрівники з таких великих міст, як Мюнхен, Нюрнберг та Франкфурт-на-Майні, можуть розраховувати на скорочення часу в дорозі до Вроцлава приблизно на 2 години завдяки новому синхронізованому сполученню в Лейпцигу.
Новий маршрут також покращить сполучення для пасажирів, які подорожують з Хемніца та Дрездена, завдяки проміжним зупинкам на півночі Саксонії.
З Німеччини до польсько-українського кордону запустять нові потяги / Фото Unsplash
Заплановані й нові нічні рейси
Важливою подією для залізничних подорожей стане і запуск нового нічного поїзда Eurocity – він з'єднає Берлін з Перемишлем, із зупинками у Вроцлаві та Кракові. Ще один нічний потяг курсуватиме між Берліном та Холмом, проходячи через Лодзь та Варшаву.
Так, наявний нічний потяг "Шопен", який наразі сполучає Мюнхен і Варшаву, отримає додаткові вагони. Це розширення дозволить забезпечити пряме сполучення між півднем Німеччини та півднем Польщі.
