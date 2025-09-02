Украинцам особенно выгодно: между Германией и Польшей запустят новые поезда до границы
- Deutsche Bahn и PKP Intercity увеличат количество прямых железнодорожных рейсов между Германией и Польшей с 11 до 17 в день, что составляет 54% роста трансграничного сообщения.
- Новый маршрут Лейпциг – Вроцлав – Краков – Перемышль будет включать прямые дневные поезда дважды в день, а также ночной поезд Eurocity из Берлина в Перемышль через Вроцлав и Краков.
Между Германией и Польшей будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Рейсы запустят накануне рождественско-новогодних праздников – с 14 декабря 2025 года.
В частности, новые поезда будут курсировать из Берлина в города Перемышль и Холм, что вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Railmarket.
Что известно о новых рейсах Deutsche Bahn в Польшу?
Немецкий оператор Deutsche Bahn и польский перевозчик PKP Intercity объявили об увеличении количества прямых железнодорожных рейсов с 11 до 17 в день.
Этот шаг означает 54% роста трансграничного сообщения, направлен на улучшение возможностей для пассажиров путешествовать между двумя странами.
Это изменение является частью более широких усилий обоих операторов, направленных на реагирование на растущий спрос пассажиров и улучшение сообщения между ключевыми городами обеих стран,
– говорится в сообщении.
В частности, новый прямой дневной поезд будет курсировать дважды в день по маршруту Лейпциг – Вроцлав – Краков – Перемышль в обоих направлениях. Это станет первым прямым железнодорожным сообщением между Лейпцигом и югом Польши, включая доступ к польско-украинской границе.
Кроме того, путешественники из таких крупных городов, как Мюнхен, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне, могут рассчитывать на сокращение времени в пути во Вроцлав примерно на 2 часа благодаря новому синхронизированному сообщению в Лейпциге.
Новый маршрут также улучшит сообщение для пассажиров, путешествующих из Хемница и Дрездена, благодаря промежуточным остановкам на севере Саксонии.
Из Германии до польско-украинской границы запустят новые поезда / Фото Unsplash
Запланированы и новые ночные рейсы
Важным событием для железнодорожных путешествий станет и запуск нового ночного поезда Eurocity – он соединит Берлин с Перемышлем, с остановками во Вроцлаве и Кракове. Еще один ночной поезд будет курсировать между Берлином и Холмом, проходя через Лодзь и Варшаву.
Так, имеющийся ночной поезд "Шопен", который сейчас соединяет Мюнхен и Варшаву, получит дополнительные вагоны. Это расширение позволит обеспечить прямое сообщение между югом Германии и югом Польши.
