Между Германией и Польшей будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Рейсы запустят накануне рождественско-новогодних праздников – с 14 декабря 2025 года.

В частности, новые поезда будут курсировать из Берлина в города Перемышль и Холм, что вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Railmarket.

Что известно о новых рейсах Deutsche Bahn в Польшу?

Немецкий оператор Deutsche Bahn и польский перевозчик PKP Intercity объявили об увеличении количества прямых железнодорожных рейсов с 11 до 17 в день.

Этот шаг означает 54% роста трансграничного сообщения, направлен на улучшение возможностей для пассажиров путешествовать между двумя странами.

Это изменение является частью более широких усилий обоих операторов, направленных на реагирование на растущий спрос пассажиров и улучшение сообщения между ключевыми городами обеих стран,

– говорится в сообщении.

В частности, новый прямой дневной поезд будет курсировать дважды в день по маршруту Лейпциг – Вроцлав – Краков – Перемышль в обоих направлениях. Это станет первым прямым железнодорожным сообщением между Лейпцигом и югом Польши, включая доступ к польско-украинской границе.

Кроме того, путешественники из таких крупных городов, как Мюнхен, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне, могут рассчитывать на сокращение времени в пути во Вроцлав примерно на 2 часа благодаря новому синхронизированному сообщению в Лейпциге.

Новый маршрут также улучшит сообщение для пассажиров, путешествующих из Хемница и Дрездена, благодаря промежуточным остановкам на севере Саксонии.



Запланированы и новые ночные рейсы

Важным событием для железнодорожных путешествий станет и запуск нового ночного поезда Eurocity – он соединит Берлин с Перемышлем, с остановками во Вроцлаве и Кракове. Еще один ночной поезд будет курсировать между Берлином и Холмом, проходя через Лодзь и Варшаву.

Так, имеющийся ночной поезд "Шопен", который сейчас соединяет Мюнхен и Варшаву, получит дополнительные вагоны. Это расширение позволит обеспечить прямое сообщение между югом Германии и югом Польши.

