Для продажу на "болотах": в Німеччині судитимуть росіян за незаконний збір черемші

Німецька поліція викрила групу громадян Росії, які займалися незаконною заготівлею коренів черемші в заповідних лісах Саксонії. Слідчі встановили, що цінний продукт призначався для продажу в Росії.

Місце злочину, пов'язане з російською діяльністю, було виявлено у Лейпцизькому лісі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.

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В Німеччині затримали росіян за незаконний збір черемші

Під час нещодавньої операції правоохоронці затримали групу осіб, причетних до незаконного збору черемші. Підозрювані були взяті під варту під час огляду автомобіля "Volvo". Коріння черемші, виявлені в автомобілі, оцінюються в кілька тисяч євро.

Поліцейські відчули сильний запах черемші й попросили трьох пасажирів відкрити багажник. Там знайшли кілька господарських сумок, наповнених коренеплодами черемші та інструментами для збору врожаю,

– розповіли у поліції.

Згодом слідчі затримали ще трьох громадян Росії віком 26, 32 і 35 років у лісовому районі, відомому випадками крадіжок черемші. У підозрюваних знайшли ножі та кілька мішків з кореневищами черемші.

Як повідомляється, намагаючись уникнути викриття своєї злочинної діяльності, підозрювані переодягалися в лісосмузі, залишивши брудний одяг, який планували використати наступного дня. Поліція виявила у лісі брудні штани, екскременти та залишки їжі.

6 підозрюваних наразі перебувають під слідством у зв'язку з груповою крадіжкою.

Зазначається, що клієнти крадіїв коренеплодів часто перебувають в Росії, а викрадені товари постачаються заможним особам та елітним ресторанам.

Черемша в Німеччині

Хоча німецьке законодавство дозволяє збирати листя черемші для особистого використання, видалення коренів рослини суворо заборонено через її згубний вплив на місцеву екосистему.

Росіяни використовували мотики для викорчовування рослинності, цілячись у коріння, що проникає в ґрунт на глибину до 10 сантиметрів. Ці дії призводять до повного знищення флори на постраждалих ділянках, залишивши землю безплідною і нездатною підтримувати новий ріст рослини.

Влада Німеччини посилила контроль за дотриманням законів у заповідних зонах, а поліція попередила, що незаконний збір черемші може призвести до кримінального покарання, включно з можливим ув'язненням.