Место преступления, связанное с российской деятельностью, было обнаружено в Лейпцигском лесу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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В Германии задержали россиян за незаконный сбор черемши

Во время недавней операции правоохранители задержали группу лиц, причастных к незаконному сбору черемши. Подозреваемые были взяты под стражу во время осмотра автомобиля "Volvo". Корни черемши, обнаруженные в автомобиле, оцениваются в несколько тысяч евро.

Полицейские почувствовали сильный запах черемши и попросили трех пассажиров открыть багажник. Там нашли несколько хозяйственных сумок, наполненных корнеплодами черемши и инструментами для сбора урожая,

– рассказали в полиции.

Впоследствии следователи задержали еще трех граждан России в возрасте 26, 32 и 35 лет в лесном районе, известном случаями краж черемши. У подозреваемых нашли ножи и несколько мешков с корневищами черемши.

Как сообщается, пытаясь избежать разоблачения своей преступной деятельности, подозреваемые переодевались в лесополосе, оставив грязную одежду, которую планировали использовать на следующий день. Полиция обнаружила в лесу грязные штаны, экскременты и остатки пищи.

6 подозреваемых сейчас находятся под следствием в связи с групповой кражей.

Отмечается, что клиенты воров корнеплодов часто находятся в России, а похищенные товары поставляются состоятельным лицам и элитным ресторанам.

Черемша в Германии

Хотя немецкое законодательство позволяет собирать листья черемши для личного использования, удаление корней растения строго запрещено из-за ее пагубного влияния на местную экосистему.

Россияне использовали мотыги для выкорчевывания растительности, целясь в корни, проникающие в почву на глубину до 10 сантиметров. Эти действия приводят к полному уничтожению флоры на пострадавших участках, оставив землю бесплодной и неспособной поддерживать новый рост растения.

Власти Германии усилили контроль за соблюдением законов в заповедных зонах, а полиция предупредила, что незаконный сбор черемши может привести к уголовному наказанию, включая возможное заключение.