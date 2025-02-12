Більшість консульств, які можуть закрити, розташовані в Німеччині та Франції. Про це пише 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Трамп може закрити у низці країн світу консульства США

У нещодавній заяві чиновники зазначили, що консульства в Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого океану є одними з тих, які можуть бути закриті.

Трамп переглянув список консульств, але остаточних рішень ще не було прийнято. Також ще не визначені терміни можливого закриття,

– заявляють офіційні особи.

Співробітники Державного департаменту США провели перевірки кількох консульств у рамках оцінки їхньої відповідності ініціативі "Америка понад усе", запровадженій за часів адміністрації Трампа.

Окрім оцінки дотримання цієї політики, чиновники вивчають і дипломатичне значення цих консульств. Зокрема, мовиться про потенціал для розширення урядової діяльності в цих місцях, яка може включати військову взаємодію з іноземними державами та операції зі збору розвідувальної інформації.

Як зауважують чиновники, особливу увагу приділяють установам у Німеччині та Франції, більшість з яких можуть бути закриті. Наразі Державний департамент збирає інформацію з цих консульств, щоб оцінити їхнє загальне функціонування.