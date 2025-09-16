Дві великі авіакомпанії оголосили про те, що відтепер правила щодо ручної поклажі стануть значно суворішими – і один предмет заборонено використовувати на борту.

Авіакомпанії Vietnam Airlines та Vietjet Air заборонять використання зовнішніх акумуляторів на борту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Раніше про таку саму заборону оголосили й кілька інших компаній.

Цікаво Аеропорти ЄС охопили масові страйки: коли і де чекати затримок і скасувань рейсів

Що не можна використовувати на борту літаків?

Нова заборона не дозволить пасажирам використовувати портативні акумулятори, як-от повербанки, та заряджати їх за допомогою портів на сидіннях. Попри те, що проносити їх до салону все ще можна, використання відтепер під забороною, і вони завжди мають бути на видному місці.

Цю заборону запровадили через зростання побоювань щодо безпеки літієвих акумуляторів під час польоту. Попереднього тижня Федеральне управління цивільної авіації США опублікувало попередження після повідомлення про аж 50 інцидентів, пов'язаних із зарядними пристроями.

Літієві батареї, що зберігаються у верхніх багажних полицях для пасажирів та/або в ручній поклажі, можуть бути прихованим, важкодоступним або нелегко контролюватися пасажирами чи членами екіпажу,

– йдеться у повідомленні.

Через це виявити тепловий вибух та загасити пожежу може бути значно складніше – а це підвищує ризики безпеки під час польоту.

Air Busan стала першою авіакомпанією, що заборонила використання портативних зарядних пристроїв на борту літака. Це відбулося після пожежі, що сталася на одному з рейсів компанії у січні. Літак після пошкодження довелося вивести з експлуатації.

Які ще новини про подорожі літаком слід знати?