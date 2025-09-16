Две крупные авиакомпании объявили о том, что отныне правила относительно ручной клади станут значительно строже – и один предмет запрещено использовать на борту.

Авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet Air запретят использование внешних аккумуляторов на борту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Ранее о таком же запрете объявили и несколько других компаний.

Что нельзя использовать на борту самолетов?

Новый запрет не позволит пассажирам использовать портативные аккумуляторы, например повербанки, и заряжать их с помощью портов на сиденьях. Несмотря на то, что проносить их в салон все еще можно, использование отныне под запретом, и они всегда должны быть на видном месте.

Этот запрет ввели из-за роста опасений относительно безопасности литиевых аккумуляторов во время полета. На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало предупреждение после сообщения о аж 50 инцидентов, связанных с зарядными устройствами.

Литиевые батареи, хранящиеся в верхних багажных полках для пассажиров и/или в ручной клади, могут быть скрытым, труднодоступным или нелегко контролироваться пассажирами или членами экипажа,

– говорится в сообщении.

Поэтому обнаружить тепловой взрыв и потушить пожар может быть значительно сложнее – а это повышает риски безопасности во время полета.

Air Busan стала первой авиакомпанией, что запретила использование портативных зарядных устройств на борту самолета. Это произошло после пожара, произошедшего на одном из рейсов компании в январе. Самолет после повреждения пришлось вывести из эксплуатации.

