З 1 вересня Латвія запроваджує нові правила в'їзду для іноземців, що торкнуться також і українців. А за їхнє недотримання можна отримати чималий штраф.

Вже з осені іноземці, що не мають латвійської візи чи посвідки на проживання, перед поїздкою зобов'язані заповнити онлайн-анкету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Латвії.

Як зміняться правила в'їзду до Латвії для іноземців?

Зміни набирають чинності вже з 1 вересня – і відтепер при в'їзді в Латвію, а також проїзді країни транзитом, іноземці мусять заповнити анкету на сайті eta.gov.lv. Стосується це правило також і громадян України.

Заповнити анкету потрібно принаймні за дві доби до приїзду до Латвії – і після подання даних підтвердження автоматично прийде на адресу електронної пошти. Для в'їзду до Латвії не потрібно чекати на окремий дозвіл.

Інформацію, надану в анкеті, можуть використовувати органи безпеки Латвії для того, аби виявити та запобігти ризикам національній та громадській безпеці. У випадку, якщо такі ризики знайдуть, у в'їзді можуть і відмовити.

Заповнювати її має сам мандрівник, зробити це від імені іншої особи не можна.

Що потрібно вказувати в онлайн-анкеті:

мету поїздки;

запланований час перебування та місце, де збираєтеся залишатися;

маршрут подорожі;

контактна інформація;

виборні посади, що обіймає особа чи її родичі;

кандидатство на виборах;

статус чинного чи колишнього посадовця органів самоврядування;

служба у Збройних силах, Спеціальній службі, прикордонній, митній чи внутрішній службі, юстиції чи закордонних справах.

За подання неправдивої чи неповної інформації мандрівник нестиме адміністративну відповідальність. Штраф же за відсутність анкети може сягнути 2000 євро.

Втім, особи, які в'їхали до Латвії до 1 вересня та зараз перебувають там, не зобов'язані заповнювати онлайн-анкету.

