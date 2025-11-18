Ryanair стягуватиме додаткову плату у 3000 гривень за порушення простого правила

З 12 листопада авіакомпанія запровадила нове правило щодо посадкових талонів, яке може дорого обійтися пасажирам, що проґавлять інформацію про нього.

Відтепер для того, аби подорожувати з лоукостером Ryanair, пасажирам потрібно буде обов'язково реєструватися на літак онлайн чи в застосунку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яке нове правило вводить Ryanair?

Бюджетна авіакомпанія вже стягує до 3000 гривень з пасажирів за реєстрацію на рейси в аеропорту, а не онлайн чи в застосунку – і ця плата поширюється на кожного пасажира. Тож якщо подорожує, наприклад, родина з чотирьох людей, то ця плата може зрости до 12 000 гривень.

Плата за реєстрацію в аеропорту не стягуватиметься лише з пасажирів Flexi Plus – але тільки за умови бронювання рейсу через сайт чи застосунок Ryanair. Тож компанія закликає пасажирів не забувати про обов'язкову реєстрацію онлайн, аби уникнути додаткової плати.

Це нагадування з'явилося на тлі того, що минулого тижня компанія запровадила заборону та видруковані посадкові талони. Вже з 12 листопада Ryanair повністю перейшов на електронні талони, які видаються під час реєстрації.

Чимало пасажирів турбує питання – що буде, якщо під час посадки чи реєстрації телефон розрядиться чи загубиться? У компанії повідомляють, що у такому випадку пасажири зможуть безкоштовно роздрукувати посадкові талони в аеропорту. Втім, отримати їх безоплатно можна буде лише після реєстрації на рейс онлайн.

Також в авіакомпанії нагадують, що онлайн-реєстрація починається за 60 днів до запланованого часу вильоту, якщо ви оплатили конкретне місце, але якщо ви не купили місце та обрали випадковий безоплатний розподіл місць, тоді онлайн-реєстрація починається за 24 години до вильоту.

Завершується вона за 2 години до вильоту, тож пасажирам потрібно пройти її вчасно, аби уникнути стягнення коштів.

