Закордон Туризм Укрзалізниця запускає новий потяг до популярної столиці: він буде найшвидшим
27 листопада, 16:16
Укрзалізниця запускає новий потяг до популярної столиці: він буде найшвидшим

Марина Блохіна
Основні тези
  • Укрзалізниця запустить новий потяг до Варшави, прискорюючи маршрут на понад дві години.
  • З грудня 2025 року зросте транскордонне сполучення, включаючи нові маршрути до Німеччини, Польщі, Австрії та Угорщини.

Укрзалізниця заявила про запуск нового потяга за одним з найзатребуваніших міжнародних сполучень. Окрім того, вже у грудні 2025 року з'явиться низка нових міжнародних сполучень.

Укрзалізниця запустить новий потяг до Варшави, а також має плани прискорити ще кілька маршрутів, аби дістатися до польської столиці можна було на дві години швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізниця". 

Що відомо про зміну графіку Укрзалізниці?

Голова правління УЗ Олександр Перцовський заявив під час пресконференції у Києві, що вже у грудні цього року Укрзалізниця запустить низку міжнародних сполучень – до Німеччини, Польщі, Австрії та Угорщини. 

Дістатися до Польщі відтепер можна буде значно швидше – прямий рейс №67/68 Київ – Варшава у новому графіку отримав прискорення на понад дві години. 

Тепер відправлення з Києва о 19:51 — прибуття до Варшави — о 09:43. Зворотно поїзд вирушає о 18:41 з Варшави, а прибуває до Києва о 09:49,
 – мовиться у повідомленні УЗ. 

Також у новому графіку пришвидшиться повністю оновлений потяг №23/34 Київ – Холм. Ним можна дістатися до Варшави з пересадкою. Він відправлятиметься з Києва о 21:57, а до Холму прибуватиме вже о 08:08. 

Також з грудня 2025 року зросте транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею – замість 11 потягів курсуватимуть 17. І для того, аби дістатися найбільших міст Німеччини, як-от Мюнхена, Берліна чи Лейпцига, потрібно буде зробити всього одну пересадку. 

Тим часом з Ужгорода вперше почнуть курсувати європейські спальні вагони до столиці Австрії – Відня. Новий потяг буде їхати вже новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетне всю Угорщину з зупинкою на станції Будапешт – Кенефельд, і вже зранку буде у Відні. 

Також почне курсувати новий потяг Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове: він їхатиме новою євроколією через аеропорт Феріхедь та Чоп. 

Що ще потрібно знати туристам за кордоном?