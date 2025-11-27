Укрзализныця запускает новый поезд в популярную столицу: он будет самым быстрым

Укрзализныця заявила о запуске нового поезда по одному из самых востребованных международных сообщений. Кроме того, уже в декабре 2025 года появится ряд новых международных сообщений.

Укрзализныця запустит новый поезд в Варшаву, а также имеет планы ускорить еще несколько маршрутов, чтобы добраться до польской столицы можно было на два часа быстрее, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныця".

Что известно об изменении графика Укрзализныци?

Председатель правления УЗ Александр Перцовский заявил во время пресс-конференции в Киеве, что уже в декабре этого года Укрзализныця запустит ряд международных сообщений – в Германию, Польшу, Австрию и Венгрию.

Добраться до Польши отныне можно будет значительно быстрее – прямой рейс №67/68 Киев – Варшава в новом графике получил ускорение более чем на два часа.

Теперь отправление из Киева в 19:51 - прибытие в Варшаву - в 09:43. Обратно поезд отправляется в 18:41 из Варшавы, а прибывает в Киев в 09:49,

– говорится в сообщении УЗ.

Также в новом графике ускорится полностью обновленный поезд №23/34 Киев – Холм. Им можно добраться до Варшавы с пересадкой. Он будет отправляться из Киева в 21:57, а в Холм прибывать уже в 08:08.

Также с декабря 2025 года возрастет трансграничное сообщение между Германией и Польшей – вместо 11 поездов будут курсировать 17. И для того, чтобы добраться до крупнейших городов Германии, например Мюнхена, Берлина или Лейпцига, нужно будет сделать всего одну пересадку.

Между тем из Ужгорода впервые начнут курсировать европейские спальные вагоны в столицу Австрии – Вену. Новый поезд будет ехать уже новопостроенной евроколеей от Ужгорода до границы, пересечет всю Венгрию с остановкой на станции Будапешт – Кенефельд, и уже утром будет в Вене.

Также начнет курсировать новый поезд Будапешт - Ньиредьгаза - Берегово: он будет ехать по новой евроколее через аэропорт Ферихедь и Чоп.

