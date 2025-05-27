Закордонний паспорт для дитини: як оформити та скільки коштує у 2024 році

В Україні паспорти видаються дітям від народження, але термін їхньої дії залежить від віку. Для українців віком від 16 років паспорти видаються терміном на 10 років. Натомість діти віком від народження до 16 років можуть отримати паспорт лише на 4 роки.

Який порядок оформлення дитячого закордонного паспорта у 2025 році, скільки він коштує та які документи потрібні – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Куди звертатися і необхідні документи для оформлення

Оформити дитячий закордонний паспорт можна у:

територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби;

відокремлених підрозділах державного підприємства "Документ";

у ЦНАПах.

Документи, необхідні для оформлення:

Перелік необхідних документів може відрізнятися, залежно від віку дитини та деяких інших обставин. Так, для отримання закордонника для дитини необхідно надати:

оригінал свідоцтва про народження дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

фотокартка (якщо дитині менш як 12 років і вона не буде присутня під час подання документів). Звертаємо увагу на вимоги до дитячої фотографії (розмір 10х15 сантиметрів, зображено 70% обличчя, чіткі контури, білий фон, відсутність сторонніх предметів, відсутність дефектів);

посвідчення особи – ID-картка (потрібне під час реєстрації, починаючи з 14 років);

квитанція про сплату послуг.



Особливості закордонного паспорта для дитини / Фото ДМСУ

Скільки коштує закордонний паспорт для дитини

Вартість оформлення закордонного паспорта для дитини, як і для дорослого, становить:

1 042 гривні – не терміновий: виготовлення за 20 робочих днів;

– не терміновий: виготовлення за 20 робочих днів; 1 682 гривні – терміновий: виготовлення за 7 робочих днів.

Зауважте, що така ціна паспорта дійсна, якщо особа оформлює документ у відділах Державної міграційної служби України або ЦНАПах.

У ДП "Документ" ціна на такі послуги вища:

1 692 гривень – за оформлення до 20 робочих днів;

– за оформлення до 20 робочих днів; 2 332 гривень – за оформлення до 7 робочих днів.

Готовий паспорт може забрати один з батьків (зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини) або інша особа за наявності нотаріально засвідченої довіреності.