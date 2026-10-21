"Через онлайн-заявку не вийде": як українцям в Ірландії оформити PPS Number у 2026 році

Для українців із тимчасовим захистом в Ірландії діє окремий порядок оформлення персонального номера PPSN у 2026 році. Новоприбулим громадянам заборонили реєструватися через портал MyWelfare та зобов'язали звертатися особисто.

Про це повідомляє відомство Department of Social Protection.

Що відомо про процедуру отримання номера?

Прийом заяв від новоприбулих громадян здійснюється через спеціалізовані регіональні підрозділи PPS Number Allocation Centre. Працівники ірландської служби на місці допомагають біженцям внести відомості до бази даних та пройти ідентифікацію.

Процедура є безкоштовною, а створення облікового запису в системі MyGovID для первинного подання паперів більше не вимагається.

Ставка податку зросте до 40% без реєстрації

Влаштуватися на роботу без персонального коду в Ірландії дозволено законом, проте роботодавець не отримає сповіщення Revenue Payroll Notification. У такому разі податкова служба Revenue автоматично нарахує Emergency Tax за підвищеною ставкою 40% з усієї заробітної плати разом із екстреним збором USC.

У такому випадку медична система використовує інші способи ідентифікації пацієнта,

– зазначають у службі HSE щодо надання невідкладної лікарської допомоги тим, хто ще не оформив реєстрацію.

Водночас ідентифікатор залишається обов'язковим для участі в державних програмах охорони здоров'я, включно з безкоштовними картками Medical Card, а також для відкриття окремих типів рахунків та отримання виплат на дітей.

Документи для центру та оформлення на дітей

Для оформлення PPSN дорослому заявнику потрібно надати закордонний паспорт або внутрішню ID-картку України, офіційний лист про надання статусу Temporary Protection Permission letter, а також документальне підтвердження адреси проживання.

Таким доказом слугує рахунок за комунальні послуги не старший за три місяці, договір оренди або письмове підтвердження від власника тимчасового житла.

Якщо дитина народилася за межами Ірландії, заяву на надання їй номера подає один із батьків чи офіційний опікун, який уже має власний PPSN. Необхідно надати свідоцтво про народження, документи на підтвердження родинного зв'язку та пояснити підставу запиту, якою зазвичай є допомога Child Benefit.

Номер залишається незмінним на все життя

Фіксованих часових меж розгляду заявок немає, оскільки строки залежать від завантаженості конкретної установи Intreo. Публічного онлайн-сервісу перевірки статусу справи не передбачено, тому за деталями слід звертатися безпосередньо до місцевого центру DSP.

Присвоєний семизначний номер закріплюється за людиною назавжди і не підлягає заміні у разі звільнення, зміни адреси чи повторного в'їзду до держави. У 2026 році під час переходу українців на дозвіл Stamp 4 у межах програми Temporary Protection Transition Scheme персональний PPSN також залишається чинним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ірландії 30 вересня розпочали прийом заявок на Temporary Protection Transition Scheme, яка дає українцям із тимчасовим захистом змогу перейти на інший тип дозволу на проживання.