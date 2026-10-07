Про цю можливу зміну для українців повідомили в Імміграційній службі Ірландії. Подати заявку вже можна онлайн через спеціальний портал служби.

Як українці в Ірландії можуть перейти на новий статус?

Для того, аби взяти участь у програмі, передусім іноземцям потрібно відповідати низці вимог. Наприклад, спершу заявник має прожити в Ірландії принаймні 12 місяців зі статусом тимчасового захисту. Також потрібно мати мінімум 6 місяців роботи чи самозайнятості в Ірландії.

Наступна умова – річний дохід людини має становити не менше ніж 29 432 євро. Окрім того, на момент подання заявки людина не повинна проживати у державному житлі.

У разі схвалення заявки українці з тимчасовим захистом у країні отримають дозвіл Stamp 4. Його термін – до двох років, з можливістю продовження ще на два роки за умови відповідності вимогам.

Цей дозвіл надає право і жити, і працювати в Ірландії без необхідності отримувати будь-які інші дозволи. Окрім того, період проживання за Stamp 4 зараховується також до терміну проживання, що потрібний для майбутньої натуралізації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але після переходу на новий дозвіл українці вже не зможуть користуватися правами й пільгами, які надає статус тимчасового захисту.

Раніше в уряді Ірландії повідомляли про створення окремої схеми для українців, що ухвалили рішення залишитися в країні навіть після того, як термін тимчасового захисту закінчиться. У владі зазначають, що саме цей новий дозвіл стане одним з варіантів для людей, що вже почали інтеграцію в ірландське суспільство та влаштувалися на роботу.