Об этом сообщает ведомство Department of Social Protection.

Что известно о процедуре получения номера?

Прием заявлений от вновь прибывших граждан осуществляется через специализированные региональные подразделения PPS Number Allocation Centre. Сотрудники ирландской службы на месте помогают беженцам внести данные в базу и пройти идентификацию.

Процедура является бесплатной, а создание учетной записи в системе MyGovID для первоначальной подачи документов больше не требуется.

Ставка налога вырастет до 40% без регистрации

Устроиться на работу без персонального кода в Ирландии разрешено законом, однако работодатель не получит уведомление Revenue Payroll Notification. В таком случае налоговая служба Revenue автоматически начислит Emergency Tax по повышенной ставке 40% от всей заработной платы вместе с экстренным сбором USC.

В таком случае медицинская система использует другие способы идентификации пациента,

– отмечают в службе HSE в отношении оказания неотложной медицинской помощи тем, кто еще не оформил регистрацию.

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В то же время идентификатор остается обязательным для участия в государственных программах здравоохранения, включая бесплатные карты Medical Card, а также для открытия отдельных типов счетов и получения выплат на детей.

Документы для центра и оформления на детей

Для оформления PPSN взрослому заявителю необходимо предоставить загранпаспорт или внутреннюю ID-карту Украины, официальное письмо о предоставлении статуса Temporary Protection Permission letter, а также документальное подтверждение адреса проживания.

Таким подтверждением может служить счет за коммунальные услуги, выставленный не более трех месяцев назад, договор аренды или письменное подтверждение от владельца временного жилья.

Если ребенок родился за пределами Ирландии, заявление на присвоение ему номера подает один из родителей или официальный опекун, уже имеющий собственный PPSN. Необходимо предоставить свидетельство о рождении, документы, подтверждающие родственную связь, и объяснить основание запроса, которым обычно является пособие Child Benefit.

Номер остается неизменным на всю жизнь

Фиксированных сроков рассмотрения заявок нет, поскольку сроки зависят от загруженности конкретного отделения Intreo. Публичного онлайн-сервиса для проверки статуса дела не предусмотрено, поэтому за подробностями следует обращаться непосредственно в местный центр DSP.

Присвоенный семизначный номер закрепляется за человеком навсегда и не подлежит замене в случае увольнения, смены адреса или повторного въезда в страну. В 2026 году при переходе украинцев на разрешение Stamp 4 в рамках программы Temporary Protection Transition Scheme персональный PPSN также останется в силе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ирландии 30 сентября стартовал прием заявок на участие в программе Temporary Protection Transition Scheme, которая дает украинцам с временной защитой возможность перейти на другой тип вида на жительство.