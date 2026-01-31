Нове правило для українців: закордонний паспорт без цього не дадуть

В Україні змінили правила оформлення закордонних паспортів: відтепер для більшості громадян процедура буде неможливою без наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Як пояснюють у Міністерстві закордонних справ, податковий номер став обов'язковим реквізитом для коректної роботи електронних державних систем, мовиться на сайті уряду.

Для чого це потрібно?

Йдеться про синхронізацію даних між інформаційною системою:

МЗС,

Єдиним державним демографічним реєстром,

порталом державних послуг "Дія".

За відсутності ідентифікаційного коду (ІПН) така взаємодія є неможливою, а отже – і завершення оформлення паспорта.

Кому ІПН можна не вказувати?

У документі передбачено лише два винятки, коли податковий номер не вимагатимуть:

під час оформлення закордонного паспорта для новонароджених дітей;

для громадян, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номеру з релігійних переконань і заздалегідь повідомили про це відповідний орган контролю в Україні.

Для всіх інших категорій заявників відсутність податкового номера означатиме неможливість завершити процедуру оформлення закордонного паспорта.



Без цього документа закордонний паспорт тепер не оформити / Фото Unsplash

Як оформити ІПН за кордоном?

Для українців, які перебувають за межами країни і ще не мають податкового номера, передбачена можливість його отримання дистанційно. Зокрема, ІПН можна оформити через уповноваженого представника – ця опція доступна також для дітей.

Крім того, працює онлайн-процедура подання заявки через портал "Дія", що значно спрощує процес для громадян за кордоном. Таким чином, перед поданням документів на закордонний паспорт українцям радять заздалегідь перевірити наявність ІПН, аби уникнути затримок або відмови в оформленні.

Як змінилися ціни на консульські послуги у Польщі?

З січня 2026 року Польща підвищила тарифи на консульські послуги, включаючи візи, паспорти, нотаріальні дії. Окремою новацією стала диференціація зборів за термінові або позаробочі послуги. Так, оформлення тимчасового паспорта поза робочим часом коштуватиме 100 євро, а у святковий день – 200 євро. Вартість національної візи зросла зі 135 до 200 євро, а інші консульські послуги також суттєво подорожчали. У польському МЗС наголошують, що підвищення пов'язане зі зростанням витрат на оплату праці, логістику, перевезення та утримання консульських відділів.