Новое правило для украинцев: загранпаспорт без этого не дадут

В Украине изменили правила оформления загранпаспортов: отныне для большинства граждан процедура будет невозможной без наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Как объясняют в Министерстве иностранных дел, налоговый номер стал обязательным реквизитом для корректной работы электронных государственных систем, говорится на сайте правительства.

Для чего это нужно?

Речь идет о синхронизации данных между информационной системой:

МИД,

Единым государственным демографическим реестром,

порталом государственных услуг "Дія".

При отсутствии идентификационного кода (ИНН) такое взаимодействие невозможно, а следовательно – и завершения оформления паспорта.

Кому ИНН можно не указывать?

В документе предусмотрено лишь два исключения, когда налоговый номер не будут требовать:

при оформлении загранпаспорта для новорожденных детей;

для граждан, которые официально отказались от идентификационного номера по религиозным убеждениям и заранее уведомили об этом соответствующий орган контроля в Украине.

Для всех остальных категорий заявителей отсутствие налогового номера будет означать невозможность завершить процедуру оформления загранпаспорта.



Без этого документа загранпаспорт теперь не оформить / Фото Unsplash

Как оформить ИНН за рубежом?

Для украинцев, которые находятся за пределами страны и еще не имеют налогового номера, предусмотрена возможность его получения дистанционно. В частности, ИНН можно оформить через уполномоченного представителя – эта опция доступна также для детей.

Кроме того, работает онлайн-процедура подачи заявки через портал "Дія", что значительно упрощает процесс для граждан за рубежом. Таким образом, перед подачей документов на загранпаспорт украинцам советуют заранее проверить наличие ИНН, чтобы избежать задержек или отказа в оформлении.

Как изменились цены на консульские услуги в Польше?

С января 2026 года Польша повысила тарифы на консульские услуги, включая визы, паспорта, нотариальные действия. Отдельной новацией стала дифференциация сборов за срочные или внерабочие услуги. Так, оформление временного паспорта вне рабочего времени будет стоить 100 евро, а в праздничный день – 200 евро. Стоимость национальной визы выросла со 135 до 200 евро, а другие консульские услуги также существенно подорожали. В польском МИД отмечают, что повышение связано с ростом расходов на оплату труда, логистику, перевозки и содержание консульских отделов.