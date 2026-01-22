Об этом сообщается на официальном сайте EES.
Смотрите также Неприятный сюрприз для водителей: в Польше готовят новые правила для украинских авто
Что меняется для украинцев?
До 10 апреля 2026 года планируется полное внедрение EES на границах ЕС и Шенгенской зоны. Во время первого пересечения границы украинцам придется пройти биометрическую регистрацию:
- сдавать отпечатки пальцев,
- фотографироваться,
- предоставить сведения загранпаспорта.
Аэропорт, железнодорожный вокзал, шумная городская площадь или морское побережье - с приложением TransferGo вы можете отправить деньги в Украину в любой момент. Нужен только смартфон и доступ к интернету.
После первого сбора данных дальнейшие поездки станут быстрее – достаточно будет отсканировать паспорт, и система автоматически подтянет информацию. В цифровом формате будут храниться:
- дата, время и пункт пересечения границы;
- данные загранпаспорта;
- фотография лица;
- отпечатки пальцев (от 12 лет).
Информация будет храниться 3 года, после чего ее нужно обновить. Отказ от сдачи биометрии будет означать запрет на въезд.
Новые правила въезда в Польшу для украинцев в 2026 году / Фото Unsplash
Где будет действовать система EES?
Reuters напоминает, что EES введут не только на польской границе. Система будет распространяться на 29 стран:
- все государства ЕС, кроме Ирландии и Кипра,
- а также Норвегию,
- Швейцарию,
- Исландию,
- Лихтенштейн.
Исключения действуют для граждан и резидентов ЕС, а также владельцев долгосрочных виз и видов на жительство.
Как изменились цены на консульские услуги в Польше?
- С января 2026 года Польша повысила тарифы на консульские услуги, включая визы, паспорта, нотариальные действия.
- Стоимость национальной визы выросла со 135 до 200 евро, а другие консульские услуги также существенно подорожали.