Об этом сообщается на официальном сайте EES.

Смотрите также Неприятный сюрприз для водителей: в Польше готовят новые правила для украинских авто

Что меняется для украинцев?

До 10 апреля 2026 года планируется полное внедрение EES на границах ЕС и Шенгенской зоны. Во время первого пересечения границы украинцам придется пройти биометрическую регистрацию:

сдавать отпечатки пальцев,

фотографироваться,

предоставить сведения загранпаспорта.

Аэропорт, железнодорожный вокзал, шумная городская площадь или морское побережье - с приложением TransferGo вы можете отправить деньги в Украину в любой момент. Нужен только смартфон и доступ к интернету.

После первого сбора данных дальнейшие поездки станут быстрее – достаточно будет отсканировать паспорт, и система автоматически подтянет информацию. В цифровом формате будут храниться:

дата, время и пункт пересечения границы;

данные загранпаспорта;

фотография лица;

отпечатки пальцев (от 12 лет).

Информация будет храниться 3 года, после чего ее нужно обновить. Отказ от сдачи биометрии будет означать запрет на въезд.



Новые правила въезда в Польшу для украинцев в 2026 году / Фото Unsplash

Где будет действовать система EES?

Reuters напоминает, что EES введут не только на польской границе. Система будет распространяться на 29 стран:

все государства ЕС, кроме Ирландии и Кипра,

а также Норвегию,

Швейцарию,

Исландию,

Лихтенштейн.

Исключения действуют для граждан и резидентов ЕС, а также владельцев долгосрочных виз и видов на жительство.

Как изменились цены на консульские услуги в Польше?