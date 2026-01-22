Про це повідомляють на офіційному сайті EES.
Дивіться також Неприємний сюрприз для водіїв: у Польщі готують нові правила для українських авто
Що змінюється для українців?
До 10 квітня 2026 року планується повне впровадження EES на кордонах ЄС і Шенгенської зони. Під час першого перетину кордону українцям доведеться пройти біометричну реєстрацію:
- здавати відбитки пальців,
- фотографуватися,
- надати відомості закордонного паспорта.
Аеропорт, залізничний вокзал, шумна міська площа чи морське узбережжя — з додатком TransferGo ви можете надіслати гроші в Україну у будь-який момент. Потрібен лише смартфон та доступ до інтернету.
Після першого збору даних подальші поїздки стануть швидшими – достатньо буде відсканувати паспорт, і система автоматично підтягне інформацію. У цифровому форматі зберігатимуться:
- дата, час і пункт перетину кордону;
- дані закордонного паспорта;
- фотографія особи;
- відбитки пальців (від 12 років).
Інформація зберігатиметься 3 роки, після чого її потрібно оновити. Відмова від здачі біометрії означатиме заборону на в'їзд.
Нові правила в’їзду до Польщі для українців у 2026 році / Фото Unsplash
Де буде діяти система EES?
Reuters нагадує, що EES запровадять не лише на польському кордоні. Система поширюватиметься на 29 країн:
- усі держави ЄС, окрім Ірландії та Кіпру,
- а також Норвегію,
- Швейцарію,
- Ісландію,
- Ліхтенштейн.
Винятки діють для громадян і резидентів ЄС, а також власників довгострокових віз і дозволів на проживання.
Як змінилися ціни на консульські послуги у Польщі?
- З січня 2026 року Польща підвищила тарифи на консульські послуги, включаючи візи, паспорти, нотаріальні дії.
- Вартість національної візи зросла зі 135 до 200 євро, а інші консульські послуги також суттєво подорожчали.