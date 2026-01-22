Как сообщает портал InPoland, правительство Польши уже подготовило соответствующие изменения в нормативные акты.
Что известно об изменениях?
Нововведения имеют целью урегулировать использование автомобилей, которые длительное время находятся в стране, но зарегистрированы за рубежом. Согласно подготовленным предложениям, владельцев авто на украинских номерах могут обязать проходить техосмотр по польским правилам.
Как пишет bezprawnik.pl, кроме этого, планируется введение обязательной регистрации таких транспортных средств в Польше, если они используются на постоянной основе. Ожидается, что новые требования коснутся прежде всего автомобилей, которые находятся в стране длительное время, в частности тех, используемых для работы или ежедневных поездок.
В Польше готовят новые правила для украинских авто / Фото Unsplash
Детали относительно сроков введения изменений и возможных исключений для украинцев пока уточняются. В случае принятия новых правил владельцам авто на украинских номерах придется заранее позаботиться о соответствии транспортных средств польским техническим требованиям и подготовиться к процедурам регистрации.
Какие ограничения по трудоустройству украинцев подготовили в Польше?
- Ранее мы писали, что польское правительство готовит законопроект, который ограничит трудоустройство украинцев по упрощенной процедуре, оставляя ее только для тех, кто имеет временную защиту.
- Законопроект также предусматривает сохранение остановки сроков в административных производствах для иностранцев до 2027 года, что может усложнить правовую защиту и легализацию трудоустройства.