В Іспанії ваше житло можуть забрати окупаси: хто це і що за схема

В Іспанії є таке поняття, як "окупаси". Це люди, які вламуються у приватне житло людей й залишаються там жити.

Через особливості місцевого законодавства виселити загарбників дуже складно. Про це розповідає 24 Канал.

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Хто такі окупаси

Стаття 18.2 Конституції Іспанії закріплює за громадянином право на недоторканність житла. Закон захищає будь-яких людей, які фактично проживають у житлі. І, як показав час, навіть якщо вони заселилися туди незаконно.

Окупаси користуються законодавчими лазівками, які ускладнюють їхнє виселення. А через те, що судова система працює повільно, власники можуть витрачати місяці (а іноді й роки), щоб виселити загарбників.

Зокрема через це явище іноземцям важче орендувати квартиру в Іспанії, тому що місцеві жителі часто бояться довіряти житло чужинцям.

Чому окупасів складно виселити

Згідно з іспанським законодавством, якщо окупаси зайняли житло менш ніж 48 годин тому, то поліція має право негайно їх виселити. Якщо минуло більше часу, то правоохоронці вже не можуть втрутитися. Тож загарбники часто обирають помешкання, власники яких поїхали на тривалий час. До прикладу, у відпустку.



Окупаси часто обирають віддалені райони, де живе небагато людей / Pexels

Якщо окупаси прожили у помешканні понад два дні, то власник повинен розв'язувати це питання через суд. А якщо серед окупасів є діти чи соціально вразливі особи, то процес виселення ще більше ускладнюється.

Крім цього, загарбники часто використовують підроблені договори оренди або заявляють, що вони жертви фінансових труднощів, щоб затягнути судовий процес і отримати більше часу на проживання.

До речі, в Іспанії навіть існують фірми, які займаються виселенням окупасів й "переконують" їх виїхати. Однак це напівлегальні методи, і коштують вони дуже дорого. Вартість коливається від 500 до 3 000 євро залежно від індивідуальних обставин.