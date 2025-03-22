Мешканці вимагають оголосити надзвичайний стан: італійське місто потерпає від нашестя мошок

Місцеві рибалки кажуть, що воно почалося близько 3 тижнів тому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про нашестя комах в Орбетелло

Місцеві припускають, що такий наплив мошок могло спричинити масове вимирання мальків риб, які поїдають личинок мошкари. 20 березня мерія Орбетелло виділила 300 тисяч євро та пообіцяла вжити певних екстрених заходів для боротьби з мошками.

Зокрема, мер Андреа Казаменті заявив, що вже створено постійну комісію, а надзвичайні заходи будуть спрямовані на "захист громадян та економічної діяльності в цьому районі".

Проте місцеві жителі вимагають оголошення надзвичайного стану, щоб вивільнити ще більше коштів. Вони також створили петицію "Врятуйте лагуну Орбетелло", яка зібрала вже понад 19 тисяч підписів.

Ми не можемо прогулятися на свіжому повітрі. Ми не можемо відкрити вікна. Ми ізольовані в будинку, як у перші дні пандемії COVID-19,

– сказано в петиції.

Додамо, що раніше нашестя мошкари було і на Рівенщині. Тоді місцеві жителі казали, що такої кількості кровопивць ще не бачили. Вони дошкуляли не лише тваринам, а й людям. Укуси комах провокували сильну алергію та набряки.