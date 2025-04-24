Телефон не ловить і літає лише один рейс: чим вабить туристів найізольованіший острів світу

Острів Пасхи, відомий як найбільш ізольоване і безлюдне місце на планеті, є домівкою для невеликого населення, що налічує менш як 7 000 мешканців. На ньому відсутній телефонний зв'язок, а повітряне сполучення обмежене лише одним рейсом на день.

Але найбільш визначною особливістю цього місця є колекція масивних статуй Моаї з вулканічного каменю. Цікаве про острів Пасхи розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Чим особливий острів Пасхи

На віддалений острів у південно-східній частині Тихого океану, приблизно за 3200 кілометрів на захід від Чилі, можна дістатися за 6 годин польоту авіакомпанією LATAM Airlines.

Місцеві називають острів Рапа-Нуї, або "Велика Раппа", що є вшануванням корінних полінезійців Рапа-Нуї, які, як вважається, вперше оселилися на острові між 700 і 1000 роками нашої ери.



На острові Пасхи є понад 800 статуй великих голів / Фото Unsplash

Острів Пасхи отримав свою назву після візиту голландського дослідника Якоба Роггевена, який прибув на нього у Великодню неділю 1722 року. Значення цього місця було додатково визнано в 1995 році, коли ЮНЕСКО внесла його до списку Всесвітньої спадщини.

Але що робить це місце таким особливим, то це колекція величезних статуй Моаї з вулканічного каменю, які його населяють, сягаючи 4 метрів заввишки та приваблюючи, за оцінками, 100 000 відвідувачів щороку,

– йдеться в повідомленні.

Висічені народом Рапа-Нуї, які, як вважають, представляють духів померлих предків, на острові розташовано понад 800 статуй великих голів. Хоча багато з них спочатку були з тулубами, які згодом були поховані.



Острів Пасхи / Фото Unsplash

Для того, щоб відвідати Національний парк Рапа-Нуї, гості повинні будуть сплатити збір в розмірі 80 доларів. Також відвідувачів повинен супроводжувати сертифікований гід.

Парк охоплює 40% території острова і має 3 сплячі вулкани. На острові "майже немає зв'язку", але місцями є Wi-Fi.

До слова, у Варшаві відкриють новий оглядовий майданчик.