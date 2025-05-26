Громадянство Польщі для українців – рідкість: скільки отримали паспорт за останні 10 років

За останні 10 років польське громадянство отримала незначна кількість українців, попри мільйонний приплив мігрантів, які переїхали до країни. Рівень натуралізації людей з України в Польщі залишається помітно низьким.

Чому натуралізація така низька та які перепони чекають на українців на шляху до польського паспорта, розповідає 24 Канал з посиланням на Nasz Wybir.

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Скільки українців отримали польський паспорт за 10 років

У період з 2015 по 2024 рік 31 900 українців отримали польське громадянство. Це свідчить про значні структурні проблеми, з якими стикаються іноземці, прагнучи отримати повноцінне громадянство в Польщі.

У нещодавньому звіті Міністерства внутрішніх справ було виявлено, що у 2024 році Польща видала 16 300 позитивних рішень про надання громадянства. Хоча точний розподіл за національністю офіційно не розголошується, за оцінками експертів, приблизно половина заявників мають українське походження.

За останнє десятиліття загальна кількість українців, які отримали польське громадянство, оцінюється між 38 000 і 39 000.

Ця статистика різко контрастує з показниками натуралізації в інших країнах ЄС.

У 2021 році Іспанія надала громадянство 144 000 мігрантів;

Німеччина та Франція – по 130 000 осіб;

Італія – більш ніж 120 000, а Швеція надала громадянство майже 90 000 мігрантів.

Для порівняння, Польща за той самий період видала трохи менш як 10 000 дозволів на отримання громадянства.

Ці цифри підкреслюють відносно низький рівень натуралізації в Польщі: лише 1,7% іноземців, які мають статус довгострокового резидента, отримали польське громадянство у 2021 році. Цей показник є нижчим за середній показник по ЄС – 2,2%.

Які перепони для отримання громадянства Польщі

Процес отримання польського громадянства, хоча теоретично здається простим, продовжує створювати проблеми для багатьох мігрантів.

Основні вимоги включають:

безперервне та легальне проживання у Польщі від 1 до 10 років, залежно від підстав;

знання польської мови на рівні не нижче B1;

наявність стабільного доходу та житла;

складання державного мовного іспиту, що проводиться лише 4 рази на рік.



З 2015 по 2023 рік польське громадянство отримали 31 900 українців / Фото Unsplash

Значна кількість українців, які переїжджають до Польщі, роблять це як тимчасові працівники, часто без наміру залишитися тут надовго. Ця тенденція призводить до затримок в ініціюванні процесу натуралізації.

Багато новоприбулих мають проблеми з належною адаптацією та вивченням мови, що призводить до труднощів у складанні іспитів на отримання громадянства або подачі необхідних документів через бюрократичні перепони.

Попри значну українську діаспору в Польщі, шлях до польського громадянства залишається відносно рідкісним. Основними перешкодами є складність бюрократичного процесу, мовні бар'єри та недостатня інтеграційна підтримка для нових мешканців.