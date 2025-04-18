Посвідчення водія в Польщі для українців: як отримати і скільки це коштує

Польща має структурований процес отримання водійського посвідчення. Він передбачає дотримання певних процедур і виконання основних вимог.

Це стосується й українців, які хочуть сісти за кермо. 24 Канал розповідає про основні етапи отримання прав у Польщі, необхідні документи, а також вартість і терміни навчання.

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Чи може українець скласти іспит на права в Польщі

Так, українець може скласти іспит на права водія в Польщі. Для цього необхідно виконати кілька умов та процедур, аналогічних тим, що потрібні для громадян Польщі:

Реєстрація або проживання в Польщі. Пакет необхідних документів. Теоретичний та практичний курси. Складання іспитів. Подача заяви. Отримання прав.

Важливо, що раніше всі іспити та курси проводилися польською, німецькою чи англійською мовами, й знання однієї з трьох мов було є обов'язковим. Але Польща зробила крок назустріч українцям і дозволила проходити іспити українською мовою.

Покрокова процедура отримання прав у Польщі

Медичний огляд

Перший обов'язковий етап – це проходження медичного огляду у ліцензованого лікаря. Він включає оцінку зору, слуху, координації рухів та загального стану здоров'я. За обстеження, як правило, потрібно заплатити від 200 до 300 злотих.

Отримання профілю кандидата на водія (PKK)

У Польщі особи, які бажають вступити до автошколи, повинні отримати унікальний ідентифікатор, відомий як PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Щоб отримати PKK, заявники повинні подати кілька документів до міського відділу комунікації (Wydział Komunikacji): заповнену анкету, медичну довідку, фотографію та підтвердження місця проживання в Польщі.

Навчання в автошколі

Після отримання PKK можна записатися в автошколу. Навчання включає теоретичний курс (30 годин лекцій) та практичні заняття (мінімум 30 годин водіння).

Вартість навчання залежить від школи і регіону, але зазвичай становить від 1 800 до 4 000 злотих.

Теоретичний іспит

Іспит складається в Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Він містить 32 запитання (20 загальних і 12 спеціалізованих) і проводиться на комп'ютері. Щоб успішно скласти теорію, потрібно набрати мінімум 68 з 74 можливих балів.



Для отримання водійських прав у Польщі треба пройти теоретичний іспит / Фото Pexels

Вартість теоретичного іспиту зазвичай складає близько 50 злотих.

Практичний іспит

Після успішного складання теоретичного тесту кандидат проходить практичний іспит, що включає виконання маневрів на автодромі (паркування, старт на підйомі тощо) та водіння містом з інструктором.

Вартість іспиту близько 200 злотих.

Отримання водійського посвідчення

Особи, які успішно склали іспити на отримання водійського посвідчення повинні подати заяву на його отримання. Її можна заповнити особисто у Wydział Komunikacji або онлайн. Плата за оформлення посвідчення становить приблизно 100 злотих, а термін його видачі може тривати до 14 днів.

Дотримання всіх вимог і ретельна підготовка допоможуть успішно отримати водійське посвідчення і стати впевненим водієм.

До слова, водіння без прав у Польщі тягне за собою штрафи.