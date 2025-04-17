Цьогоріч Великдень відзначають 20 квітня і 21 квітня, тому скупитися в ці дні не вийде. Як працюватимуть магазини на великодні свята у Польщі розповідає 24 Канал.

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Як у Польщі працюватимуть магазини на Великдень

Згідно з польським законодавством, магазини повинні зачинятися до 14:00 у Великодню суботу, хоча вони мають право зачиняти свої двері раніше. Це правило поширюється на всі комерційні заклади, за винятком тих, на які не поширюється заборона на торгівлю в неділю.

Скупитися у звичному режимі можна в місцях таких, як магазини на вокзалах і в аеропортах, заправки, кондитерські та заклади, де клієнтів обслуговує власник чи його родичі.

На сам Великдень та Світлий понеділок – 20 та 21 квітня – більшість магазинів буде зачинено, за винятком тих, якими керуватимуть їхні власники. У зв'язку з цим деякі магазини Żabka та Carrefour Express будуть відкриті для покупців протягом святкових днів.

А про головні великодні дати у Польщі 24 Канал розповідав раніше.