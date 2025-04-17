В этом году Пасху отмечают 20 апреля и 21 апреля, поэтому скупиться в эти дни не получится. Как будут работать магазины на пасхальные праздники в Польше рассказывает 24 Канал.

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Как в Польше будут работать магазины на Пасху

Согласно польскому законодательству, магазины должны закрываться до 14:00 в Пасхальную субботу, хотя они имеют право закрывать свои двери раньше. Это правило распространяется на все коммерческие заведения, за исключением тех, на которые не распространяется запрет на торговлю в воскресенье.

Скупиться в обычном режиме можно в местах таких, как магазины на вокзалах и в аэропортах, заправки, кондитерские и заведения, где клиентов обслуживает владелец или его родственники.

На саму Пасху и Светлый понедельник – 20 и 21 апреля – большинство магазинов будет закрыто, за исключением тех, которыми будут руководить их владельцы. В связи с этим некоторые магазины Żabka и Carrefour Express будут открыты для покупателей в течение праздничных дней.

А о главных пасхальных датах в Польше 24 Канал рассказывал ранее.