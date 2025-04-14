Зокрема, чималеньку суму доведеться викласти за керування транспортного засобу без водійських прав, розповідає 24 Канал.

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Штраф за водіння без прав у Польщі

Отримання водійських прав передбачає більше, ніж просто складання одного іспиту. Для осіб, які хочуть керувати стандартним легковим автомобілем, отримання посвідчення водія категорії В – обов'язкове. Для інших типів транспортних засобів, зокрема вантажівок, автобусів і мотоциклів потрібні окремі посвідчення.

Водіння без посвідчення водія може призвести до серйозних наслідків. Порушники можуть бути оштрафовані на значні суми, їм може бути відмовлено у відшкодуванні збитків у разі ДТП і навіть загрожувати тюремне ув'язнення.

Так, штраф за водіння без водійських прав може становити від 1 500 до 5 000 злотих (і до 30 000 злотих в особливо серйозних випадках). Поліцейський може не виписувати протокол за керування без водійського посвідчення, а передати справу одразу до суду.



Який штраф за водіння без прав у Польщі / Фото Unsplash

Крім того, судді мають право накладати не лише грошовий штраф, але й заборону на керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 3 років. Ця заборона поширюється на всі види транспортних засобів, і будь-яке порушення можуть призвести до серйозних юридичних наслідків, включаючи можливість позбавлення волі на строк до 2 років.

Теж світить штраф – що не можна робити у Польщі.