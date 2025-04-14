В частности, немаленькую сумму придется выложить за управление транспортным средством без водительских прав, рассказывает 24 Канал.

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Штраф за вождение без прав в Польше

Получение водительских прав предусматривает больше, чем просто сдачу одного экзамена. Для лиц, которые хотят управлять стандартным легковым автомобилем, получение водительского удостоверения категории В – обязательно. Для других типов транспортных средств, в частности грузовиков, автобусов и мотоциклов нужны отдельные удостоверения.

Вождение без водительского удостоверения может привести к серьезным последствиям. Нарушители могут быть оштрафованы на значительные суммы, им может быть отказано в возмещении убытков в случае ДТП и даже грозить тюремное заключение.

Так, штраф за вождение без водительских прав может составлять от 1 500 до 5 000 злотых (и до 30 000 злотых в особо серьезных случаях). Полицейский может не выписывать протокол за управление без водительского удостоверения, а передать дело сразу в суд.



Какой штраф за вождение без прав в Польше / Фото Unsplash

Кроме того, судьи имеют право накладывать не только денежный штраф, но и запрет на управление транспортным средством на срок от 6 месяцев до 3 лет. Этот запрет распространяется на все виды транспортных средств, и любое нарушение может привести к серьезным юридическим последствиям, включая возможность лишения свободы на срок до 2 лет.

Тоже можно получить штраф – что нельзя делать в Польше.