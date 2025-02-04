Країна без армії: цікаві факти про Панаму, над якою "дихає" Трамп
- Дональд Трамп погрожував Панамі, що США можуть забрати Панамський канал, через використання його Китаєм.
- Панамський канал є важливим інженерним об'єктом, що з'єднує Атлантичний і Тихий океани, скорочуючи шлях суднам.
Дональд Трамп неодноразово погрожував Панамі, що США заберуть Панамський канал. Американському президенту не подобається, що Китай використовує цей водний шлях у власних цілях.
Уряд Панами направив лист до ООН, в якому висловив занепокоєння через заяви президента Трампа. Водночас все ж прийняв рішення достроково припинити участь в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях". Про це розповідає 24 Канал.
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Чому Панамський канал такий важливий
Панамський канал – це одне з найбільших інженерних чудес світу. Це штучний водний шлях, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани, значно скорочуючи шлях кораблям.
До відкриття Панамського каналу суднам, щоб потрапити з Тихого до Атлантичного океану, доводилось обходити Південну Америку. А тепер час проходження становить лише 9 годин, що економить судновласникам купу грошей.
Завдяки йому шлях, до прикладу, з Нью-Йорка до Сан-Франциско скоротився з 22,5 тисячі до 9,5 тисяч кілометрів.
Чому Панамський канал – справжнє диво інженеріїРізниця між рівнем Світового океану і Панамським каналом становить 25,9 метра. Його побудували на основі шлюзів, які підіймають кораблі до необхідного рівня під час проходу через перешийок.
Його історія почалася з того, що у 1903 році США уклали угоду про будівництво каналу з Колумбією, до складу якої входила Панама. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, американці підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.
Новий уряд Панами уклав з США договір, який надав Штатам права на контроль і будівництво каналу в зоні шириною 16 кілометрів. Після завершення будівництва проєкту у 1914 році, США отримали над цим шляхом повний контроль.
Однак громадяни Панами були незадоволені тим, що стратегічно важливий канал контролюють США й вимагали перегляду угоди. У 1977 році президент США Джиммі Картер і президент Панами Омар Торріхос підписали договір, який передбачав передачу каналу під повний контроль Панами. Під повний суверенітет країни канал перейшов 1 січня 2000 року.
Інженерне диво – як працює Панамський канал: дивіться відео
Загалом нині через Панамський канал проходить близько 17,5 тисяч суден, які везуть понад 203 мільйонів тонн вантажу – це приблизно 6% світової торгівлі. І він є важливим джерелом доходів Панами.
Цікаві факти про Панаму:
- Панама повністю розпустила свою армію в 1990 році, після падіння режиму генерала Нор'єги. Відтоді країна обходиться без військових, зосередившись на поліції та обороні через міжнародні партнерства.
- У деяких точках Панами можна побачити схід сонця над Атлантичним океаном і захід – над Тихим, адже країна дуже вузька (в найвужчому місці лише 60 кілометрів).
- Панама відома своїми смачними тропічними фруктами. Особливо популярні місцеві банани, які експортуються по всьому світу.
- Також Панама виробляє одну з найдорожчих кав у світі – сорт "Гейша". Вона вирощується високо в горах країни й має унікальний смак із нотками квітів та фруктів.