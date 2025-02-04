Країна без армії: цікаві факти про Панаму, над якою "дихає" Трамп

Дональд Трамп неодноразово погрожував Панамі, що США заберуть Панамський канал. Американському президенту не подобається, що Китай використовує цей водний шлях у власних цілях.

Уряд Панами направив лист до ООН, в якому висловив занепокоєння через заяви президента Трампа. Водночас все ж прийняв рішення достроково припинити участь в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях". Про це розповідає 24 Канал.

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Чому Панамський канал такий важливий

Панамський канал – це одне з найбільших інженерних чудес світу. Це штучний водний шлях, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани, значно скорочуючи шлях кораблям.

До відкриття Панамського каналу суднам, щоб потрапити з Тихого до Атлантичного океану, доводилось обходити Південну Америку. А тепер час проходження становить лише 9 годин, що економить судновласникам купу грошей.

Завдяки йому шлях, до прикладу, з Нью-Йорка до Сан-Франциско скоротився з 22,5 тисячі до 9,5 тисяч кілометрів.



Панамський канал / Pexels

Чому Панамський канал – справжнє диво інженерії Різниця між рівнем Світового океану і Панамським каналом становить 25,9 метра. Його побудували на основі шлюзів, які підіймають кораблі до необхідного рівня під час проходу через перешийок.

Його історія почалася з того, що у 1903 році США уклали угоду про будівництво каналу з Колумбією, до складу якої входила Панама. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, американці підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.

Новий уряд Панами уклав з США договір, який надав Штатам права на контроль і будівництво каналу в зоні шириною 16 кілометрів. Після завершення будівництва проєкту у 1914 році, США отримали над цим шляхом повний контроль.

Однак громадяни Панами були незадоволені тим, що стратегічно важливий канал контролюють США й вимагали перегляду угоди. У 1977 році президент США Джиммі Картер і президент Панами Омар Торріхос підписали договір, який передбачав передачу каналу під повний контроль Панами. Під повний суверенітет країни канал перейшов 1 січня 2000 року.

Інженерне диво – як працює Панамський канал: дивіться відео

Загалом нині через Панамський канал проходить близько 17,5 тисяч суден, які везуть понад 203 мільйонів тонн вантажу – це приблизно 6% світової торгівлі. І він є важливим джерелом доходів Панами.

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