Ви могли не знати про те, що США та Мексика активно видобувають там нафту. Про це розповідає 24 Канал.

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Мексиканська затока на карті

Мексиканська затока – це внутрішнє море Атлантичного океану, яке розміщене біля південно-східних берегів Північної Америки між півостровами Флоридою, Юкатаном та островом Куба.

З трьох боків затока оточена узбережжями п'ятьох південних штатів США, Мексикою та берегами Куби.

Площа цієї водойми – приблизно 1,6 мільйона квадратних кілометрів, що робить її однією з найбільших заток у світі.

Цікавий факт. Під півостровом Юкатан у Мексиці прихований кратер Чиксулуб, який утворився після падіння 10-кілометрового астероїда близько 66 мільйонів років тому. Вважається, що саме цей удар спричинив масове вимирання динозаврів.

Мексиканська затока на карті світу:

Нещодавно Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську.

Кому належить Мексиканська затока Мексиканська затока – це спільний водний простір, поділений між США, Мексикою та Кубою, з чітко визначеними економічними зонами.

Відповідно до Конвенції ООН з морського права, кожна країна має свою виняткову економічну зону в межах 200 морських миль (370 кілометрів) від берега.

У центрі затоки також є "глибоководна зона" (Doughnut Hole). Вона не належить жодній країні, але у 2018 році США та Мексика уклали угоду про спільне використання ресурсів в цій зоні.

Як поділена Мексиканська затока між країнами:

США – має найбільшу частку, включаючи прибережні штати Техас, Луїзіану, Міссісіпі, Алабаму та Флориду.

Мексика – контролює південну частину затоки, особливо нафтові родовища біля узбережжя Кампече, Табаско, Веракрус і Тампліко.

Куба – має східну частину затоки, але там менше природних ресурсів.

Мексиканська затока – величезний басейн нафти

Мексиканська затока дуже багата на природні ресурси, які відіграють важливу роль у світовій економіці. Це один з найбільших нафтових басейнів світу. Основні родовища розташовані на континентальному шельфі США та Мексики. Там діє понад 2 000 нафтових платформ, більшість з яких належать США.

Сполучені Штати видобувають понад 1,7 мільйона барелів нафти на день, а Мексика – близько 1,6 мільйона барелів, однак запаси виснажуються. Крім нафти, там також видобувають природний газ.



Бурова платформа в Мексиканській затоці / Unsplash

На додачу до всього, це один із найзавантаженіших морських шляхів. Через затоку проходять ключові торгові маршрути між США, Латинською Америкою та Європою.

До слова, у XVI – XVIII столітті там активно діяли пірати, включаючи знаменитого Жана Лафітта, який мав базу біля Нового Орлеана.

Екосистема Мексиканської затоки

У затоці мешкають акули, дельфіни, морські черепахи та сотні видів риб. Вона також є важливим місцем для міграції птахів.

Наразі це один з найбільших рибальських регіонів світу. Там виловлюють креветки, рибу (зокрема тунець), а також устриці та молюски.

Однак через скидання добрив у річку Міссісіпі в затоці щороку утворюється мертва зона – область з дуже низьким рівнем кисню, де майже не виживають морські організми.

Ситуацію ускладнюють періодичні аварії на бурових платформах. Зокрема у 2010 році там сталася масштабна технологічна катастрофа. На платформі Deepwater Horizon трапився викид нафти, який до нині вважається найбільшим морським розливом нафти в історії цієї промисловості.

Однак, на жаль, розливи нафти там стаються регулярно.