Гору Деналі на Алясці, якій у 2015 році президент Барак Обама повернув історичну назву корінного населення, Трамп знову назвав на честь одного з американських президентів. Про це пише 24 Канал, посилаючись на CNN.

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Трамп перейменував дві важливі історичні пам'ятки

Президент США заявив, що змінює назви пам'яток задля "вшанування американської величі.

У національних інтересах – просувати надзвичайну спадщину нашої нації та забезпечити, щоб майбутні покоління американських громадян відзначали спадщину наших американських героїв,

– мовиться в тексті указу Трампа.

Мексиканську затоку Трамп наказав "офіційно перейменувати на Американську затоку". Наказ вимагає, щоб цю назву змінили в усіх федеральних урядових картах та документах.

Довідка. Мексиканська затока – внутрішнє море Атлантичного океану біля південно-східних берегів Північної Америки між півостровами Флоридою, Юкатаном та островом Куба. З трьох боків воно оточене узбережжями південних штатів США, сходу Мексики та берегами Куби. З Атлантичним океаном її з'єднує Флоридська протока, з Карибським морем – Юкатанська протока.

Мексиканська затока на карті світу:

Тим часом гора Деналі на Алясці – найвища вершина країни. Корінні народи, індіанці-атапаски, називали її саме так, адже це означає "великий".

Молодий учений Вільям Діккі, який у 1896 році повідомив світові про найвищу гору Америки, запропонував назвати її на честь щойно обраного президента США Вільяма Мак-Кінлі.

У 1980 році Конгрес США змінив назву навколишнього парку на місцеву назву – Деналі, але це рішення тривалий час блокувалася конгресменами від штату Огайо (батьківщини президента Вільяма Мак-Кінлі).

У 2015 році президент США Барак Обама таки повернув горі історичну назву. А тепер Трамп скасував це рішення.

У своєму указі про повернення цієї назви Трамп назвав рішення Обами "образою життя президента Мак-Кінлі, його досягнень і його жертви". Проводячи паралель із самим із собою, Трамп також вказав у наказі, що Мак-Кінлі "захищав мита" і був убитий "в результаті нападу на цінності нашої країни та наш успіх".



Гора Деналі – найвища вершина континенту Північна Америка / Вікіпедія

Виконавчий указ Трампа також закликає міністра внутрішніх справ "працювати з організаціями корінного населення Аляски та державними та місцевими організаціями, щоб прийняти назви пам’яток на честь історії та культури народу Аляски".