Гору Денали на Аляске, которой в 2015 году президент Барак Обама вернул историческое название коренного населения, Трамп снова назвал в честь одного из американских президентов. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на CNN.

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Трамп переименовал две важные исторические памятники

Президент США заявил, что меняет названия памятников для "чествования американского величия.

В национальных интересах – продвигать чрезвычайное наследие нашей нации и обеспечить, чтобы будущие поколения американских граждан отмечали наследие наших американских героев,

– говорится в тексте указа Трампа.

Мексиканский залив Трамп приказал "официально переименовать в Американский залив". Приказ требует, чтобы это название изменили во всех федеральных правительственных картах и документах.

Справка. Мексиканский залив – внутреннее море Атлантического океана у юго-восточных берегов Северной Америки между полуостровами Флоридой, Юкатаном и островом Куба. С трех сторон оно окружено побережьями южных штатов США, востока Мексики и берегами Кубы. С Атлантическим океаном его соединяет Флоридский пролив, с Карибским морем – Юкатанский пролив.

Мексиканский залив на карте мира:

Тем временем гора Денали на Аляске – самая высокая вершина страны. Коренные народы, индейцы-атапаски, называли ее именно так, ведь это означает "большой".

Молодой ученый Уильям Дикки, который в 1896 году сообщил миру о самой высокой горе Америки, предложил назвать ее в честь только что избранного президента США Уильяма Мак-Кинли.

В 1980 году Конгресс США изменил название окружающего парка на местное название – Денали, но это решение длительное время блокировалась конгрессменами от штата Огайо (родины президента Уильяма Мак-Кинли).

В 2015 году президент США Барак Обама таки вернул горе историческое название. А теперь Трамп отменил это решение.

В своем указе о возвращении этого названия Трамп назвал решение Обамы "оскорблением жизни президента Мак-Кинли, его достижений и его жертвы". Проводя параллель с самим с собой, Трамп также указал в приказе, что Мак-Кинли "защищал пошлины" и был убит "в результате нападения на ценности нашей страны и наш успех".



Гора Денали – самая высокая вершина континента Северная Америка / Википедия

Исполнительный указ Трампа также призывает министра внутренних дел "работать с организациями коренного населения Аляски и государственными и местными организациями, чтобы принять названия памятников в честь истории и культуры народа Аляски".