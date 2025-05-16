Потім отримати буде неможливо: українцям за кордоном дали термін, щоб забрати оформлені паспорти

Для мільйонів українців, які знайшли тимчасовий захист в європейських країнах, наявність дійсного документа має вирішальне значення. Український або закордонний паспорт відкриває доступ до численних послуг.

Заявники, які звертаються за документами до закордонних представництв ДП "Документ", мають обмежений термін для того, щоб забрати свої готові паспорти. Якщо цього не зробити, громадяни просто можуть залишитися без нього, пише 24 Канал.

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Українцям дали термін, щоб забрати документи

Українцям, які подали документи на оформлення закордонного паспорта до підрозділів паспортної служби за кордоном до 24 квітня 2024 року, нагадали, що вони мають забрати свої документи до 1 червня 2025 року.

Згідно з офіційною інформацією ДП "Документ", паспорти, які не заберуть до цього терміну, будуть передані на зберігання в Україну, що унеможливить їх отримання з-за кордону. Забрати їх можна буде лише на території України.

Громадяни можуть отримати паспорти у закордонних представництвах Державного підприємства "Документ" без попереднього запису – в порядку живої черги.

Водночас перед тим, як планувати візит, рекомендується зайти на офіційний сайт pasport.org.ua, зокрема у розділ "Центри", й перевірити поточний графік роботи потрібного підрозділу.

До теми: де українці можуть оформити закордонний паспорт за кордоном.