Кого з пенсіонерів можуть не випустити за кордон: чітке пояснення адвокатки

В Україні право на вільний перетин державного кордону зараз мають усі громадяни, окрім військовозобов'язаних чоловіків. І є один випадок, коли виїзд можуть заборонити пенсіонерам.

Для того, аби не "розвернули" на кордоні, перед поїздкою потрібно розібратися, хто ж не може виїхати з України. Про обмеження для певних пенсіонерів розповіла адвокатка Вікторія Глушак у коментарі УНІАН.

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Хто не може виїжджати за кордон?

За словами адвокатки, виїзд з України заборонений для військовозобов'язаних чоловіків до 60 років, навіть якщо вони вийшли на пенсію достроково.

Відтак, якщо пенсіонеру все ще немає 60 років, він все ще не може легально перетинати державний кордон.

Якщо людина, наприклад, у 45 років виходить на пенсію (є категорія держслужбовців, які мають право на призначення пенсії за вислугу років після 45-річчя), то вона все одно вважається військовозобов’язаною,

– пояснила експертка.

Втім, є й виняток з правил – це пенсіонери за інвалідністю. Адвокатка зауважила, що якщо особа має пенсійне посвідчення через отримання групи інвалідності (I, II, чи III), вона може перетинати кордон за наявності кількох додаткових документів:

рішення МСЕК;

чи рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

пільгове посвідчення.

Окрім того, існують і тимчасові обмеження виїзду за кордон – вони накладаються на громадян, які, наприклад, вчинили кримінальні правопорушення, ухиляються від виконань певних зобов'язань, які покладені на них рішенням суду чи посадових осіб. Такі обмеження стосуються усіх людей, незалежно від віку та статі, і відтак і пенсіонерів.

Як перевірити, чи є тимчасове обмеження на виїзд за кордон?

Державна прикордонна служба нещодавно запустила новий сервіс, що називається "Особистий кабінет". У ньому будь-хто може швидко і у режимі реального часу переглянути, чи накладені на нього будь-які обмеження. Сервіс працює цілодобово та доступний з будь-якого пристрою.

Але обмеження через воєнний стан регулюються за окремими правилами, тож у сервісі вони не відображатимуться.