Чи можна перевозити фрукти через кордон з Польщею

Перед тим, як вирушати в міжнародну подорож, дуже важливо належним чином підготуватися до неї. Серед основних моментів – забезпечення потрібної документації, страхування подорожі, придбання квитків та знання правил щодо товарів, які можна ввозити в Польщу з України.

Митне законодавство диктує, що певні товари заборонено вивозити з країни. Митники мають право конфіскувати ці предмети. Інші ж товари можуть бути дозволені до ввезення в обмеженій кількості. Тож, наприклад, чи можна перевозити через кордон фрукти, розповідає 24 Канал.

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Які продукти можна перевозити через кордон

Важливе нагадування для мандрівників – перевезення готових страв через кордон дозволено, але з максимальною нормою 2 кілограми на особу.

В обмеженій кількості можна вивозити:

Ікра – 125 грамів на людину.

Рибні продукти (риба без нутрощів) – до 20 кілограмів.

Свіжі овочі та фрукти – 5 кілограмів (окрім картоплі).

– 5 кілограмів (окрім картоплі). Дитяче харчування – до 2 кілограмів.

Шоколад – кілька плиток.

Торти, цукерки, випічка – до 2 кілограмів.

Мед – до 2 кілограмів.

Кава – до 500 грамів.

Чай – до 100 грамів.

А от суворо заборонено перевозити:

молоко і молочну продукцію – сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати;

– сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати; м'ясо (свіже) і будь-які м'ясні вироби , ковбаси (у вигляді бутерброда можна), сало, сосиски;

, ковбаси (у вигляді бутерброда можна), сало, сосиски; консерви (домашні чи магазинні на м'ясній основі).

Що стосується домашніх закруток, то прямої заборони немає. Проте, митник може на власний розсуд конфіскувати чи дозволити перевезення закруток.