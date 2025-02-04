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Закордон Перетин кордону Чи можна перевозити фрукти через кордон з Польщею
4 лютого, 15:10
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Чи можна перевозити фрукти через кордон з Польщею

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Фрукти можна перевозити через польський кордон, але в обмеженій кількості до 5 кілограмів на особу.
  • Заборонено перевозити молоко, молочні продукти, свіже м'ясо та будь-які м'ясні вироби через кордон.

Перед тим, як вирушати в міжнародну подорож, дуже важливо належним чином підготуватися до неї. Серед основних моментів – забезпечення потрібної документації, страхування подорожі, придбання квитків та знання правил щодо товарів, які можна ввозити в Польщу з України.

Митне законодавство диктує, що певні товари заборонено вивозити з країни. Митники мають право конфіскувати ці предмети. Інші ж товари можуть бути дозволені до ввезення в обмеженій кількості. Тож, наприклад, чи можна перевозити через кордон фрукти, розповідає 24 Канал.

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Які продукти можна перевозити через кордон

Важливе нагадування для мандрівників – перевезення готових страв через кордон дозволено, але з максимальною нормою 2 кілограми на особу.

В обмеженій кількості можна вивозити:

  • Ікра – 125 грамів на людину.
  • Рибні продукти (риба без нутрощів) – до 20 кілограмів.
  • Свіжі овочі та фрукти – 5 кілограмів (окрім картоплі).
  • Дитяче харчування – до 2 кілограмів.
  • Шоколад – кілька плиток.
  • Торти, цукерки, випічка – до 2 кілограмів.
  • Мед – до 2 кілограмів.
  • Кава – до 500 грамів.
  • Чай – до 100 грамів.

А от суворо заборонено перевозити:

  • молоко і молочну продукцію – сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати;
  • м'ясо (свіже) і будь-які м'ясні вироби, ковбаси (у вигляді бутерброда можна), сало, сосиски;
  • консерви (домашні чи магазинні на м'ясній основі).

Що стосується домашніх закруток, то прямої заборони немає. Проте, митник може на власний розсуд конфіскувати чи дозволити перевезення закруток.