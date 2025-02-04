Чи можна перевозити фрукти через кордон з Польщею
- Фрукти можна перевозити через польський кордон, але в обмеженій кількості до 5 кілограмів на особу.
- Заборонено перевозити молоко, молочні продукти, свіже м'ясо та будь-які м'ясні вироби через кордон.
Перед тим, як вирушати в міжнародну подорож, дуже важливо належним чином підготуватися до неї. Серед основних моментів – забезпечення потрібної документації, страхування подорожі, придбання квитків та знання правил щодо товарів, які можна ввозити в Польщу з України.
Митне законодавство диктує, що певні товари заборонено вивозити з країни. Митники мають право конфіскувати ці предмети. Інші ж товари можуть бути дозволені до ввезення в обмеженій кількості. Тож, наприклад, чи можна перевозити через кордон фрукти, розповідає 24 Канал.
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Які продукти можна перевозити через кордон
Важливе нагадування для мандрівників – перевезення готових страв через кордон дозволено, але з максимальною нормою 2 кілограми на особу.
В обмеженій кількості можна вивозити:
- Ікра – 125 грамів на людину.
- Рибні продукти (риба без нутрощів) – до 20 кілограмів.
- Свіжі овочі та фрукти – 5 кілограмів (окрім картоплі).
- Дитяче харчування – до 2 кілограмів.
- Шоколад – кілька плиток.
- Торти, цукерки, випічка – до 2 кілограмів.
- Мед – до 2 кілограмів.
- Кава – до 500 грамів.
- Чай – до 100 грамів.
А от суворо заборонено перевозити:
- молоко і молочну продукцію – сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати;
- м'ясо (свіже) і будь-які м'ясні вироби, ковбаси (у вигляді бутерброда можна), сало, сосиски;
- консерви (домашні чи магазинні на м'ясній основі).
Що стосується домашніх закруток, то прямої заборони немає. Проте, митник може на власний розсуд конфіскувати чи дозволити перевезення закруток.