Зокрема, найчастіше українців цікавить питання закруток. Чи можна перевозити консервацію через кордон розповідає 24 Канал.

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Чи можна перевозити закрутки через кордон

У роз'ясненнях щодо перевезення домашньої консервації митники заявляють, що прямої заборони на такі продукти не існує. Однак остаточне рішення про те, чи можна перевозити ці продукти, за працівниками контрольно-пропускних пунктів.

Річ у тім, що банки із закрутками можуть викликати підозри у митників, що потенційно призведе до конфіскації товару, незалежно від того, чи містить він якісь заборонені предмети.

Митники радять мандрівникам не брати з собою домашню консервацію під час подорожей за кордон, щоб запобігти можливим ускладненням. Замість цього рекомендують упаковувати продукти в харчові контейнери – це значно зменшить ймовірність конфіскації на митниці.

Які продукти перевозити суворо заборонено

Заборонено перевезення різних молочних продуктів, зокрема молока, сиру, кисломолочних продуктів і молочних консервів.

Крім того, свіже м'ясо, а також ковбаси, сосиски, сало та інші м'ясні продукти підлягають конфіскації на прикордонних пунктах пропуску. Заборонено і перевезення м'ясних консервів як домашнього, так і промислового виробництва.

А зі списком дозволених для перевезення за кордон продуктів – можна ознайомитися за посиланням.