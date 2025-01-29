В частности, чаще всего украинцев интересует вопрос закруток. Можно ли перевозить консервацию через границу рассказывает 24 Канал.

Читайте также Можно ли провозить электронные сигареты через границу: основные нюансы

Можно ли перевозить закрутки через границу

В разъяснениях по перевозке домашней консервации таможенники заявляют, что прямого запрета на такие продукты не существует. Однако окончательное решение о том, можно ли перевозить эти продукты, за работниками контрольно-пропускных пунктов.

Дело в том, что банки с закрутками могут вызвать подозрения у таможенников, что потенциально приведет к конфискации товара, независимо от того, содержит ли он какие-то запрещенные предметы.

Таможенники советуют путешественникам не брать с собой домашнюю консервацию во время путешествий за границу, чтобы предотвратить возможные осложнения. Вместо этого рекомендуют упаковывать продукты в пищевые контейнеры – это значительно уменьшит вероятность конфискации на таможне.

Какие продукты перевозить строго запрещено

Запрещена перевозка различных молочных продуктов, в частности молока, сыра, кисломолочных продуктов и молочных консервов.

Кроме того, свежее мясо, а также колбасы, сосиски, сало и другие мясные продукты подлежат конфискации на пограничных пунктах пропуска. Запрещена и перевозка мясных консервов как домашнего, так и промышленного производства.

А со списком разрешенных для перевозки за границу продуктов – можно ознакомиться по ссылке.