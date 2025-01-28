24 Канал розповідає важливі аспекти та норми, які варто врахувати перед тим, як перетинати кордон з вейпами та рідинами для паріння. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій та зіткнень з митними службами.

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Чи можна перевозити через кордон електронні сигарети

Перевезення електронних сигарет через міжнародні кордони залежить від конкретних законів і правил країни призначення.

Хоча електронні сигарети, як правило, дозволені для особистого використання, мандрівники повинні знати, що на кількість дозволених пристроїв можуть накладатися різні обмеження. Тому варто ознайомитися з правилами країни, до якої планується поїздка, щоб забезпечити їх дотримання.

Щодо кількості перевезення "електронок" та рідини для паріння, то, згідно з чинним законодавством, за один раз можна провезти:

електронні сигарети – у кількості 2 штуки;

рідина для паріння: наземним транспортом – до 10 мілілітрів рідини, повітряним та морським – до 50 мілілітрів.

У які країни заборонено ввозити електронні сигарети

У деяких країнах електронні сигарети, рідини для них та супутні продукти для випаровування заборонені. Однак ці обмеження зазвичай стосуються продажу та імпорту, а не особистого використання. У деяких випадках імпорт може бути обмежений для певних груп осіб. Наприклад, у Туреччині діє заборона на імпорт електронних сигарет, хоча це правило не поширюється на туристів.

Але є країни, де вейпінг класифікується як кримінальний злочин, із суворими заборонами на володіння, зберігання та імпорт електронних сигарет. Так, Таїланд запровадив одні з найсуворіших правил у цій сфері. Порушники можуть бути оштрафовані за володіння електронними сигаретами, а за серйозні порушення можуть бути позбавлені волі на строк до 10 років.

Також вважається злочином парити й зберігати вейпи в Сінгапурі. Проте за таке порушення закону тут не саджають в тюрму, а можуть оштрафувати на 1500 доларів США.

Заборону на ввіз вейпів також встановлено в кількох інших країнах: Гамбія, Північна Корея, Індія, Лаос, Ватикан, Камбоджа, Катар, Нікарагуа, Ліван, Сирія та Австралія.

Як щодо Польщі? Найчастіше українських вейперів цікавить, чи можна провозити одноразові електронні сигарети через кордон Польщі. Тут електронні сигарети рівняються до тютюнових виробів, тому їх можна ввозити лише для особистого вжитку, тобто в невеликій кількості.

Отже, уряди різних країн ставляться до вейпів по-різному: десь їхнє ввезення законодавчо ніяк не регулюється, а десь вони категорично заборонені. Тому не можна однозначно сказати, чи можна провозити електронні сигарети через кордон.

У більшості випадків в'їзд у країни з пристроями для паріння та рідинами дозволено, але з обмеженнями, які регламентують митні правила.