Перехід на зимовий час: чому та коли в ЄС переводять годинники

Жителі європейських країн щороку певертаються до зимого часу восени. Цього року вночі 26 жовтня у більшості країн Євросоюзу годинники переводять на годину назад.

Оскільки Європа охоплює кілька часових поясів, то перехід з літнього часу на зимовий відбувається в різний місцевий час. Про це пише 24 Канал з посиланням на timeanddate.com.

Чому ЄС переходить на зимовий час?

У 2019 році Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників двічі на рік, але пропозиція не була реалізована. Станом на березень 2025 року Європейська комісія підтвердила, що план все ще перебуває на розгляді.

Майбутнє переходу на літній час у ЄС все ще невизначене. Наразі переведення годинників в останню неділю березня та жовтня залишається чинним. Тому цього року усі країни-члени Євросоюзу зберігають узгоджений графік зміни часу. У ніч на 26 жовтня Європа таки переходить на зимовий час.

Як саме зміниться час у різних регіонах Європи?

У країнах Центральної Європи, зокрема, Німеччині, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, стрілки переведуть о 3:00 назад на 2:00. У Східній Європі, зокрема, Фінляндії, Греції, Румунії, Латвії, Естонії – о 4:00 назад на 3:00, як в Україні.

Європейська комісія нагадала, що перехід потрібен "з метою узгодженості часу у межах спільного ринку та для оптимізації транспортних і комунікаційних систем".

Як переводять годинники в Україні?