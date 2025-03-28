Перехід на літній час: чи буде однакова година в Україні та Польщі

Україна перейде на літній час у ніч на 30 березня. Це саме зроблять і країни Євросоюзу.

Зокрема у Польщі теж переводять годинник на годину вперед. Про це пише 24 Канал.

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Чи відрізнятиметься година в Україні та Польщі

Наразі Польща живе у часовому поясі UTC +1, а Україна – в UTC+2. Починаючи з ночі 30 березня у Польщі буде UTC +2, а в Україні – UTC +3.

Оскільки Україна та Польща у різних часових поясах й обидві країни перейдуть на літній час, то різниця в часі залишиться.

Тобто, як зазвичай, Україна випереджатиме Польщу на годину.



Різниця в часі між Україною та Польщею залишиться / Pexels

Довідка. В обох країнах годинник переведуть на одну годину вперед о 02:00 на 03:00 за місцевим часом.

Водночас цікаво, що вночі 30 березня, одразу після переходу на літній час в Україні, різниця в часі між країнами становитиме 2 години. Проте це триватиме всього одну годину, поки годинник не переведуть у Польщі.